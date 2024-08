"Nunca escuché en pasillos de la Casa Rosada que Alberto Fernández le pegara a Fabiola Yáñez"

"Alberto aceleró su loco raid amoroso porque en el ùltimo tiempo ya no le quedaba nada para hacer. Estaba de vacaciones, no pasaba nada en la Casa Rosada. Ni en los fines de ciclo había pasado algo semejante. El poder real estaba en el Palacio de Hacienda no en la Rosada. Ya no se trabajaba”.

El súper Alberto Fernández de la pandemia

“El poder marea y Alberto se mareó en la pandemia cuando tuvo la suma total del poder. Nunca estuvo preparado para semejante rol” dijo la periodista en Canal 26, en el programa "La Mirada" de Roberto García.

Franco reconoció que era común la designación de mujeres jóvenes y bellas en presidencia y también la visita de artistas y periodistas al despacho principal, durante la pasada gestión.

Alberto Fernández tenía al menos 6 mujeres muy cercanas trabajando en la Casa Rosada. Son todas mujeres jóvenes y bonitas. Creo que todas están registradas en el celular del ex Jefe de Estado porque ahora es todo mucho más directo, gracias a la tecnología. Siempre fue un adicto a las comunicaciones y el teléfono.

“Se positivamente quienes son. Cuatro de ellas se desempeñaron durante su gestión y otras dos siguen hoy cumpliendo algún tipo de función” agregó.

“No sé si la justicia me va a citar, espero que no. Me llama la atención que no citen a Julio Vitobello, el secretario general de la presidencia. Fue el colaborador más estrecho que tuvo Alberto Fernández. Viajaban juntos, eran amigos, casi inseparables. Era el jefe de la Casa Militar, manejaba la agenda del primer mandatario. Están citando a los que pidió Yáñez que se interrogue”.

Finalmente, dejó su impresión sobre lo que puede suceder en el futuro inmediato:

“Muchos lo están dejando solo a Alberto Fernández pero uno cosecha lo que siembra”.