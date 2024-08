"Argentina es blanqueo-dependiente: si no llega suficiente dinero tendremos problemas"

No todo puede ser urgencia y aprendizaje. Argentina casi no figura en el mercado global. El lunes negro de la semana pasada casi no nos afectó porque estamos afuera del sistema financiero internacional. No todo puede ser urgencia y aprendizaje. Argentina casi no figura en el mercado global. El lunes negro de la semana pasada casi no nos afectó porque estamos afuera del sistema financiero internacional.