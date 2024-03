+30% para diputados y senadores, pero Transener avisa que NO pagará sueldos

La falta de recursos en la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) para atender los compromisos habituales es consecuencia de la demora en los pagos por parte de los distribuidores -que a la fecha han cancelado solamente el 49% de lo adeudado, conjuntamente con la falta de los necesarios aportes del Tesoro Nacional para cubrir los subsidios otorgados La falta de recursos en la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) para atender los compromisos habituales es consecuencia de la demora en los pagos por parte de los distribuidores -que a la fecha han cancelado solamente el 49% de lo adeudado, conjuntamente con la falta de los necesarios aportes del Tesoro Nacional para cubrir los subsidios otorgados

"A la fecha están pendientes de pago el 50% de la factura de los servicios prestados en noviembre y el total de la operación de diciembre 2023, por un total de $ 11.900 millones más intereses, estando próxima a vencer la factura de enero 2024, y sin certeza respecto a los futuros pagos", agregaron.

cammesa.jpg Transener culpa a la demora en los giros de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) .

Transener analizar ir a la Justicia

"De no cobrar al menos una transacción completa durante marzo, Transener no podrá cancelar sus obligaciones operativas y salariales en término. La empresa controlada Transba se encuentra atravesando el mismo escenario. La sociedad se encuentra analizando los reclamos administrativos y judiciales que correspondan a efectos de perseguir el cobro de las mencionadas acreencias", concluye Transener.

Las distribuidoras acumularon una deuda de $ 483.500 millones hasta mediados de febrero al no pagar la energía que venden, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo pisó los pagos de más de $ 850.000 millones en subsidios para mostrar que tiene superávit financiero. La cadena de pagos está así al borde de un quiebre.

Sitios especializados remarcan que desde el recambio presidencial, el gobierno no le gira fondos a Cammesa, firma controlada por el propio Estado, y la está llevando a incumplir las obligaciones que tiene contractualmente con el mercado eléctrico. En el caso de Transener, el Estado es quien cubre los costos de transporte de energía para las redes de 500 y 132 kV. No se trata de un subsidio, dado que las empresas reguladas como las distribuidoras y transportistas no reciben subvenciones directas del Tesoro (los subsidios se focalizan en la compra de combustibles), sino que, por diseño regulatorio, es el Estado quien tiene la obligación de cubrir los costos del sistema.

