¿Vuelven las 2 hinchadas? + Definición de la Copa de la Liga

Para las semifinales, que se disputarán el fin de semana del 15 de mayo, quedó determinado que Huracán será la sede de Capital Federal, mientras que Independiente la de Provincia de Buenos Aires, en ambos casos con negociaciones avanzadas por parte de AFA y Liga para jugar con ambos públicos, según lo que cuenta Tyc Sports.

La final será el domingo 22 de mayo en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Pero de una manera u otra, la AFA no ofreció precisiones de que los partidos se jugarán con ambas hinchadas. Lo justo sería que eso ocurriera desde los cuartos de final y no solamente desde las semifinales, por decir un ejemplo. El año pasado, en la Copa de la Liga que ganó Colón de Santa Fe, los estadios aún no estaban abiertos al público por la pandemia, con lo cual en Viamonte "se salvaron" de todo este tema. Ahora, será diferente.

Suponiendo que muy probablemente haya doble parcialidad en esta etapa definitoria de cuartos-semis y final, según comentan varias fuentes: ¿No es hora ya de que volvieran para quedarse? ¿En serio no podemos comportarnos en una cancha como seres humanos?

Actualmente, los únicos partidos en Argentina que permiten ambas hinchadas son los partidos de Copa Argentina y los de Copa Libertadores y Sudamericana. Estos últimos, por imposición de la Conmebol...

¿Osea que nos podemos y sabemos comportar de acuerdo al tipo de partido que se esté jugando?

image.png ¿Habrá doble parcialidad en los play-offs de la Copa de la Liga?

