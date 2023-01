VAR: Ahora se podrán escuchar a los árbitros,"ya era hora"

image.png Anthony Taylor.

Reacciones positivas en redes sociales

Si bien también hubo opiniones negativas, la mayoría de los comentarios, por lo menos en Twitter, fueron muy a favor del tema. Estos tuits se dieron en medio de una publicación del periodista argentino Pablo Giralt invitando a opinar de la medida.

La IFAB rechazó un reloj de cuenta regresiva en los estadios

Otra decisión importante que tomó la IFAB fue la de rechazar poner un reloj de cuenta regresiva en cada partido. En el torneo de Qatar, hubo varios partidos que superaron los 100 minutos debido a la cantidad de tiempo agregado por los árbitros. Peo el rechazo no quedó solo en eso.

image.png La idea del reloj en cuenta regresiva se usa en otros deportes.

El exvicepresidente de la FA y del Arsenal, David Dein, fue quien propuso en primera instancia un reloj de cuenta regresiva o la introducción de un cronometraje independiente en un documento llamado 'Pure Time' a los jefes de árbitros de la FIFA.

image.png El exvicepresidente de la FA y del Arsenal, David Dein.

Ha llegado el momento de la transparencia a través de un reloj de cuenta regresiva para que el público pueda ver cuánto tiempo queda. No debería ser un secreto nacional. No digo que se deba parar el reloj cada vez que el balón sale fuera de juego, pero sí para aquellas incidencias que más demoras provocan: celebraciones de gol, sustituciones, penaltis, lesiones y ahora control del VAR Ha llegado el momento de la transparencia a través de un reloj de cuenta regresiva para que el público pueda ver cuánto tiempo queda. No debería ser un secreto nacional. No digo que se deba parar el reloj cada vez que el balón sale fuera de juego, pero sí para aquellas incidencias que más demoras provocan: celebraciones de gol, sustituciones, penaltis, lesiones y ahora control del VAR

Pese a esto, la idea fue rechazada. Habrá que ver qué pasa en los próximos meses. De momento, las nuevas implementaciones del VAR tomarán lugar en febrero durante el Mundial de Clubes.

