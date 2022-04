Un enemigo de Lionel Messi podría jugar en el FC Barcelona

De esta manera, el Barcelona desistiría de contratar a Erling Haaland, delantero noruego y estrella del Borussia Dortmund que era seguida de cerca por los blaugranas.

https://twitter.com/albert_roge/status/1513498833409486848 Informa @s_staszewski que Lewandowski ya tiene un acuerdo cerrado para fichar por el Barça. Firmará tres años. El delantero habría comunicado su decisión al Bayern #fcblive pic.twitter.com/LyJDqilMAu — Albert Rogé (@albert_roge) April 11, 2022

Por otra parte, la riña entre Lionel Messi y Robert Lewandowski comenzó el año pasado. El polaco y el argentino competían por el Balón de Oro 2021, que finalmente fue para la 'Pulga'. En esa línea, el europeo expresó:

"He estado pensando últimamente y he llegado a la conclusión de que el premio de la FIFA sí es más importante. En el Balón de Oro sólo votan periodistas, no hay una verificación clara. En cambio, profesionales del fútbol y prensa votan en el de la FIFA. Los capitanes y entrenadores de cada selección nacional pueden evaluar de una forma más realista y objetiva nuestras actuaciones, porque ellos saben cuánto nos cuesta cada partido, cada récord, cada lesión... Tal vez en el ránking de prestigio, el Balón de Oro esté mejor posicionado, pero el reconocimiento que recibí al ganar The Best me enorgullece porque sé lo duro que trabajé durante muchos años".

Yo sí lo voté porque aprecio lo que hizo este año y antes. Messi decía que me votaría para el Balón de Oro. ¿Su punto de vista cambió más tarde? No lo sé. No tengo quejas, él tomó su decisión y ya está. De todos modos, gané el premio, así que fue más fácil aceptarlo para mí, dijo, apuntando contra Messi

Lionel Messi y Robert Lewandowski se enfrentarán en la fase de grupos de Qatar 2022: el primero para Argentina, y el segundo para Polonia, mientras que Arabia Saudita y México completan el grupo C.

image.png Messi y Lewandowski, dos que se enfrentaron el año pasado, se verán las caras en Qatar 2022.

