Peligra el fútbol argentino: la policía quiere renunciar al servicio de cancha

La reacción de los uniformados es lógica. Ante la represión policial, temen que sus acciones policiales sean sancionadas por la justicia como sufrieron sus colegas. Sin intención de juzgar, evadir la violencia y la muchedumbre en un contexto de puro fanatismo, podrían considerarlo un medio para eludir esas complejas responsabilidades.

Peligra el fútbol argentino: disturbios y fallido operativo policial

¿Qué pasaría si varios efectivos de la policía bonaerense completaran este formulario? ¿Quién garantizará la seguridad y el pleno desarrollo de los encuentros entre los equipos de fútbol?

Por ahora no se sabe. Lo cierto es la falla de seguridad y que nadie quiere asumir la culpabilidad de la tragedia acontecida.

En los distintas videos que circularon por la redes se puede observar a más gente en las tribunas que capacidad para contenerla y a muchas personas fuera del estadio con entradas legítimas que pedían a la policía que les permitieran entrar: ¿El club revendió entradas o el operativo policial no pudo evitar "colados" o ambas?

image.png Hinchas que sufrieron los efectos de los gases lacrimógenos lanzados por la policía.

Sin dudas, más allá de esta incógnita, el efectuar de la policía bonaerense fue pésimo. Los fuertes incidentes expusieron un total desconocimiento e inoperancia de las fuerzas de seguridad provincial en un de los momentos más tensos del fútbol. La represión contra hinchas, jugadores y periodistas fue producto de una ignorancia tremenda que terminó con varios hinchas heridos, un muerto y la detención de un jefe y de un subordinado.

El partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca se detuvo a los 9 minutos del primer tiempo por una nube de gas lacrimógeno que invadió el campo de juego y obligó al árbitro Hernán Mastrángelo a suspender el partido. La Liga Profesional dio a conocer que el partido se suspendió por "falta de garantías".

Por su parte, Gimnasia se defendió alegando que cumplió con los protocolos establecidos por los organismos de seguridad. “No hubo sobreventa de entradas y el comportamiento de los hinchas y socios fue correcto”, escribió el club en su Twitter.

El presidente del club Gabriel Pellegrino se despegó y apuntó a la policía. “Es mentira que sobrevendimos entradas, tenemos la planilla, tenemos las que sobraron, está súper controlado. Se vendieron 3254 entradas sobre 4300 que mandaron. La Policía determina cuánto se puede vender. La Policía determinó cerrar las puertas del estadio, nosotros no dimos la orden. Nosotros vimos a la gente que quería entrar con el carnet y su entrada, en la platea había lugares vacíos".

El ministro de seguridad Sergio Berni mantuvo otra postura. "Que se haga cargo el que sea. La responsabilidad es de quien organiza el evento", indicó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, en una entrevista a la señal de TN, minutos después de haber aterrizado en La Plata, donde llegó en helicóptero.

Horas mas tardes expresó: “Es prematuro hablar de responsables pero no tengo ninguna duda que es la ambición y la codicia de los que hacen negocios con el fútbol: no tienen ningún escrúpulo en vender el doble (de las entradas permitidas). Por la codicia y la ambición desmedida les importa dos carajos la vida de la gente. Voy a hacer todas las denuncias penales para que esto no vuelva a suceder", dijo ubicando la totalidad del peso de la responsabilidad en los dirigentes de Gimnasia.

A lo que Pellegrino replicó: "Cuando vea la planilla se va a dar cuenta que le dijeron una cosa que no es. Nosotros estamos muy tranquilos con lo que pasó adentro. Él (por Berni) nos tiene que explicar lo que pasó afuera".

Con todo, en los próximos días se conocerá las repercusiones del formulario de la policía bonaerense y quizá los posibles planes de seguridad para no repetir los errores de esa trágica noche en futuros eventos futbolísticos.

Más contenido de Urgente24

Arde JXC: Gerardo Morales desafió a Mauricio Macri para el 2023

A Boca le costó volver a la punta pero el cuco es el Decano

CFK negando el 12/10 tumbó una Era

AP se carga a Luis Almagro tras pacto USA-Venezuela y escándalo en el BID

Se instala en Página12, C5N y otros medios: Lunes 10 de Kambios