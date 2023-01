La Pulga Rodríguez en Central Córdoba y palito para Colón

LAPULGARODRIGUEZENCENTRALCORDOBAYPALITOPARACOLONFOTO2.jpg Luis Miguel La Pulga Rodríguez fue confirmado como nuevo refuerzo de Central Córdoba y no sé olvidó de Colón de Santa Fe.

“Nosotros vamos a buscar la posibilidad de sacarlo a Colón, ya que es una situación que afecta a todos, no tenemos ningún club, no tenía sentido negociar con nadie, sin tener certezas de su futuro. Fuimos coherentes y mantuvimos el respeto, pero cuando dicen mentiras tengo que salir a contestar”, declaró el representante de “El Pulga”, Roberto Sanjuan, en una nota con el programa ADN GOL (96.7) de Santa Fe.

“Llegamos a un acuerdo por un número que es más bajo que ese que se mencionó. Para poder destrabar la salida, se acordó con el abogado de Agremiados y vamos a buscar la chance de que pueda irse de Colón”, explicó.

Rodríguez, de 38 años, no tuvo tanta continuidad en el último año por diferentes lesiones, aunque fue importante cuando estuvo para un Colón con muchas bajas en su plantel.

LAPULGARODRIGUEZENCENTRALCORDOBAYPALITOPARACOLONFOTO3.jpg Luis Miguel La Pulga Rodríguez fue confirmado como nuevo refuerzo de Central Córdoba y no sé olvidó de Colón de Santa Fe.

“El club se movió rápido y nos hizo llegar una propuesta. Había otros clubes que estaban interesados, pero el Pulga eligió Central Córdoba y estamos en camino de que se concrete su llegada. Sabemos que es un club ordenado, que cumple con lo que pacta, que es muy grande y juega en uno de los mejores estadios de Sudamérica. Para él es un placer tener esta oportunidad”, agregó el empresario.

El delantero buscaba rescindir su vínculo y el directivo habló sobre el conflicto ya que Marcelo Saralegui le comunicó que no lo tendría en cuenta hasta que solucione su situación.

“La postura de Colón es no dejarse llevar por delante. Le hemos pagado dos años de contrato por anticipado. ¿Qué pasa si a usted le han pagado dos años y se quiere ir sin devolver el dinero? ¿Qué es usted?”, expresó Vignatti en una entrevista realizada por Cadena 3 de Santa Fé.

LAPULGARODRIGUEZENCENTRALCORDOBAYPALITOPARACOLONFOTO4.jpg Luis Miguel La Pulga Rodríguez fue confirmado como nuevo refuerzo de Central Córdoba y no sé olvidó de Colón de Santa Fe. (Foto: Central Córdoba)

En la misma línea, agregó: “Es muy clarito, si me tomé una plata para tal cosa, y después no la quiero hacer ni devolver. Eso tiene su nombre. Hicimos una de las erogaciones más importantes de nuestra historia por el Pulga. Estas circunstancias nos hacen pensar que no valía la pena. Queremos que cada uno se quede con lo suyo. No queremos nada que no sea nuestro”.

“Hay que hacer una lectura de su paso por otros equipos. Lo concreto es que la relevancia la tuvo en Colón, hasta los 35 años no era un jugador relevante. Le dimos mucho. Estamos atravesando una crisis en la relación producto de incoherencias”, continuó.

Y cerró: “En el futbol es difícil predecir lo que va a pasar y en esta situación habría que potenciarlo aún más por la personalidad del representante y el jugador. Fuera de la cancha, no compartimos en la mayoría de las cosas. Sería arriesgado dar un pronóstico. Se verá en el transcurso de las próximas horas”.

LAPULGARODRIGUEZENCENTRALCORDOBAYPALITOPARACOLONFOTO5.jpg Luis Miguel La Pulga Rodríguez fue confirmado como nuevo refuerzo de Central Córdoba y no sé olvidó de Colón de Santa Fe.

La mala relación entre Rodríguez y Vignatti no es nueva, y la intención del jugador de irse del Sabalero tampoco es de ahora.

En las últimas horas del domingo 08/01, “La Pulga” Rodríguez se presentó en el predio de Colón con una carta documento para constatar su presencia y ahí tuvo el problema con el jefe de seguridad del plantel, quien le comentó que no era la persona adecuada para firmarla.

En la denuncia por amenazas, el jefe de seguridad aseguró que “El Pulga” le dijo “que yo pertenezco a los traidores del club, que en el plazo no mayor a 10 días iba a tener que pedir perdón y me cuide en lo laboral y en lo personal, que tenga mucho cuidado”.

En septiembre pasado, varios integrantes de la barra del club llegaron al predio 4 de junio y apretaron a los jugadores de Colón. Después del muy complicado momento que atravesó el plantel, el representante de Luis Miguel “La Pulga” Rodríguez aseguró que tenían la intención de rescindir el contrato que lo une a Colón hasta fines de 2023. “Está tomada la decisión, no importa si tiene contrato. Esta es una situación que hace que se pueda rescindir. Es una vergüenza lo que pasó, es patético. Había un dirigente en la práctica cuando pasó. Pulga se va a ir en diciembre, termina el campeonato y la decisión es irse. Esto no lo soporta nadie”, aseguraba Roberto San Juan.

Por el apriete de los barras de Colón, los camaristas Fabio Mudry, Roberto Reyes y Bruno Netri condenaron a Horacio Rodolfo Darrás (era el vicepresidente tercero) y Alejandro Paniagua (vocal) por facilitar la formación de grupos que delinquían en espectáculos deportivos. Además cometieron el delito de encubrimiento.

El equipo santafesino recibirá una un resarcimiento de 200 mil dólares. Luis Miguel Rodríguez, de 38 años, inició su carrera en Atlético Tucumán (2007-2019), continuó en Newell's (2010-2011), Colón (2018-2022) y Gimnasia LP (2021).

https://twitter.com/cacc_sde/status/1615093243485495297 ¡BIENVENIDO AL OESTE! pic.twitter.com/sNUouElPqk — Club Atletico Central Córdoba (@cacc_sde) January 16, 2023

Más contenido en Urgente24:

El truco para eliminar cucarachas con solo dos ingredientes

AFIP si te busca te encuentra: Qué hacer si tenés dólares en "negro"

Caso Báez Sosa: Los llamativos gestos que delatan a los rugbiers

Santa Fe: Muere una niña de 12 años por un reto en Tiktok

Colesterol alto: Deje de usar este aceite lo antes posible