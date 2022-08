Jorge Rial 'derrapó' por un despectivo comentario sobre Boca

El hombre de 30 años con pasado en Hellas Verona, Tigre y Atlético Tucumán entre otros, atraviesa un cuadro de depresión luego del fallecimiento de su padre. Esta martes (16/8), declarará en la UFI 7 de San Martín.

El detalle de Cirigliano y el 'chiste' de Jorge Rial

El mediocentro defensivo, que llegó a ser dirigido por Marcelo Gallardo en River, despertó la curiosidad de todos por un detalle en su vestimenta. Ciertamente, Ezequiel Cirigliano, fue detenido mientras utilizaba un jogging de Boca Juniors, a pesar de ser un futbolista identificado con el club de Núñez y que hasta surgió de esas divisiones inferiores.

Pero quien más hizo hincapié en la ropa de Cirigliano fue Jorge Rial, en su programa de Radio 10, Argenzuela.

"Fijate el detalle, cuando fue a afanar qué se puso", inició en un tono sacrcástico.

El pantalón de Boca. Es la vestimenta oficial... vestimenta oficial de los chicos chorros, se autorespondió el periodista El pantalón de Boca. Es la vestimenta oficial... vestimenta oficial de los chicos chorros, se autorespondió el periodista

https://twitter.com/Facu89138245/status/1559274742821097478 Parece que sale otra carta documento de @BocaJrsOficial para los dichos de Jorge Rial. Repudio total pic.twitter.com/nmPc8Ji7f3 — Facu (@Facu89138245) August 15, 2022

El propio Rial tiene una buena relación con Juan Román Riquelme. Sin embargo; en esta 'salida' que tuvo, quedó completamente mal parado y pidió disculpas por sus redes sociales.

"Tienen toda la razón del mundo. Un pésimo chiste de peor gusto. Perdón a todos los hinchas de Boca. No hay justificativo para tamaña boludez. A veces uno se quiere hacer el chistoso y no lo es. De vuelta, disculpas", escribió, citando a un tweet de una cuenta partidaria del 'Xeneize' donde se pide por una "carta documento" contra el ex Intrusos.

Más contenido de Urgente24

Sin rating: Daniel Vila hundió a A24 y en LN+ le agradecen

El rating preocupa a Marcelo Tinelli y apela a ShowMatch 2.0

4 restaurantes con vista al río para salir a comer el finde

6 paseos escondidos para visitar en Buenos Aires

Por qué no está Baby Etchecopar en A24