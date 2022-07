Ibarra tiene plantel para Talleres y Basile sumó críticas

Según le comentaron allegados al cuerpo técnico en declaraciones que reprodujo la agencia estatal de noticias Télam, Ibarra no quedó muy conforme con la tarea de los titulares ante los suplentes (iban perdiendo 4 a 1 y se suspendió la práctica), pero de todos modos se decidió por darles una revancha tras la mala actuación en el Nuevo Gasómetro.

El entrenamiento de este mismo jueves (14/07) fue observado con atención por Juan Román Riquelme y los integrantes del Consejo de Fútbol, un hecho no habitual y llamativo después de las tensiones vividas la última semana.

Tras la práctica, se conoció la versión de oficial de por qué Carlos Izquierdoz no entrena con el plantel profesional.

IBARRABOCABASILEFOTO3.jpg Hugo Ibarra confirmó el plantel de Boca para enfrentar a Talleres por la Liga Profesional mientras que Alfio Basile sumó críticas contra Juan Román Riquelme. (Foto: Gentileza: Twitter: Planeta Boca)

Además, Hugo Benjamín Ibarra ya dirigió varios entrenamientos y dos de ellos fueron a puertas abiertas, en donde se pudo observar entrenando con normalidad a Darío Benedetto, Marcos Rojo y Sebastián Villa, pero el gran ausente el ex capitán del equipo.

Fuertes fueron los rumores de que el defensor fue borrado luego de ir a discutir con los dirigentes la deuda de premios que mantienen con el plantel, pero desde el cuerpo médico acusan que el motivo es totalmente diferente.

Según la versión del cuerpo técnico, Izquierdoz, arrastra una molestia física, ya que se habría doblado el pie izquierdo en la práctica del último domingo 10/07. Además, sostienen que el futbolista, tendría una complicación en la base del quinto metatarsiano, dedo que se fracturó frente a Estudiantes de La Plata a mediados de marzo.

El “Cali”, como uno de los máximos líderes del plantel, genera comunión con todos los futbolistas y es la voz de ellos ante las problemáticas constantes con el Consejo, por eso su futuro por ahora es una incógnita en la institución.

Más allá de que su contrato vence a fin de año y en principio la idea era respetarlo, lo cierto es que ahora todo cambió y podrían acelerarse los tiempos: está latente la posibilidad de que en los próximos días pueda resolverse su desvinculación del club. La idea del jugador es esa, sin la intención de cobrar lo que le queda del vínculo hasta diciembre.

No obstante, mucho dependerá de si el Cali tiene una oferta importante para emigrar ahora mismo (México sería el destino en caso de que se vaya), ya que parece poco probable que el Consejo lo dejé ir en libertad de acción cuando aún le restan cinco meses de vínculo con el Xeneize.

El último viernes 08/07, Ibarra, por entonces DT interino, le informó que no sería titular ante San Lorenzo y abrió la puertas a un montón de especulaciones.

Según declaró el entrenador en la conferencia de presentación de su nuevo cargo, la salida de Carlos Izquierdoz fue por motivos técnicos.

En la noche de este último miércoles 13/07, Darío Benedetto no opinó lo mismo en una nota con ESPN: “No sé si fue una decisión futbolística. Creo que estuvimos bien contra Corinthians, fuertes. Ibarra es hincha de Boca, estuvo en todos los partidos, vio y a lo mejor le pareció que tenía que salir. No nos podemos meter. Para mí no fue futbolístico”, cuestionó.

“Me duele más porque soy muy amigo de Carlos (izquierdoz) y lo quiero mucho. Tuve muchos capitanes y al ‘Cali’ lo elijo siempre y le voy a dar la cinta toda la vida. Fue el mejor que tuve” remarcó el “9”.

Según cercanos a Riquelme, las cartas del defensor ya están echadas y solo se espera que llegue una oferta antes del 31 de diciembre, fecha límite de su contrato.

Izquierdoz seguiría su carrera en México, en el Santos Laguna, donde ya jugó entre 2014 y 2018 después de su actuación en Lanús.

En medio de todos estos conflictos, Alfio “Coco” Basile, exentrenador de Boca y de la Selección Argentina, afirmó este mismo jueves (14/07) que ve un “problema” entre el Consejo de Fútbol y los futbolistas, aunque evitó opinar sobre Juan Román Riquelme, vicepresidente del club.

“Es indudable que algún problema hay entre el Consejo de Fútbol, dirigentes y jugadores”, apuntó el “Coco” Basile en Directv Radio.

“En Boca con Sebastián Battaglia algo pasó, no fue una cosa solamente futbolística. No tengo nada que decir del laburo que hace Riquelme en Boca, para opinar tenés que estar metido adentro”, sostuvo.

Basile pasó por Boca entre el 2005 y el 2006 y conquistó los cinco títulos que afrontó: dos locales, una Copa Sudamericana y dos veces la Recopa Sudamericana.

Luego regresó al banco de suplentes tras su fallido segundo ciclo en la Selección Argentina pero los resultados fueron negativos y debió irse en el 2010.

No obstante, la política de salidas del plantel también podría alcanzar a otros jugadores emblemáticos. En las últimas horas hubo un sondeo de dirigentes del Internacional de Porto Alegre para llevarse a préstamo a Benedetto, quien este último miércoles 13/07 declaró que quiere seguir en Boca.

En otro orden, se entrenó por primera vez con sus nuevos compañeros el mediocampista Martín Payero, quien firmó contrato por 18 meses a préstamo y con opción proveniente del Middlesbrough de Inglaterra.

En tanto, Gastón Ávila, zaguero izquierdo de 20 años, podría ser transferido en las próximas horas al Royal Atwerp Club de la ciudad de Amberes en Bélgica, y por ese motivo no se entrenó este mismo jueves (14/07) con el plantel.

La ficha del juvenil, cuyo contrato vence en diciembre del 2023, pertenece el 60 por ciento al “Xeneize” y el 40 restante a Rosario Central.

También llegó una oferta por Luis Vázquez del Brujas de Bélgica, que pagaría 10 millones de dólares por el 85 por ciento de su pase, con una cláusula de salida de 15 millones. La dirigencia de Boca todavía no respondió.

Boca regresará a los entrenamientos este viernes (15/07) en Ezeiza y este sábado (16/07) recibirá a Talleres desde las 20.30, con arbitraje de Pablo Dovalo.

