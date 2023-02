La palabra de Ibarra (15/02)

"Disculpenme, a veces hay que tener la cabeza fría para hablar y el fin de semana no la tenía. Asi que les pido disuclpas a todos ustedes -los periodistas- porque siempre hablo", comenzó diciendo Ibarra, quien se refirió a su ausencia en la rueda de prensa el pasado sábado (11/2) post caída en Córdoba.

Duele la derrota. Sé perfectamente que no jugamos un buen partido. Después de tres meses de inactividad es difícil para el jugador de fútbol entrar y rendir. Me pasó como jugador, sostuvo Duele la derrota. Sé perfectamente que no jugamos un buen partido. Después de tres meses de inactividad es difícil para el jugador de fútbol entrar y rendir. Me pasó como jugador, sostuvo

El ex lateral derecho afirmó: "Tengo la tranquiilidad de que el equipo va a salir bien. Hay que tener paciencia".

Habría que recordarle al DT de Boca el lugar de privilegio que tiene y la presión que también conlleva su puesto. Saliendo del exitismo argentino -que exige ganar y solo ganar- aquí se plantea otro escenario: las maneras. Los boquenses no encuentran el rumbo y, lo que más dolió entre los hinchas de la derrota ante Talleres, fue el desgano de los jugadores.

La "paciencia" del público y de la que el técnico habla está depositada en los jóvenes. En los Alan Varela, Ezequiel Fernández, Cristian Medina, Luca Langoni o en Exequiel Zeballos, que son quienes más dan la cara por el equipo.

image.png Los pibes le salvaron el pellejo a Hugo Ibarra el año pasado. Ahora, el DT les da la espalda.

-"¿Estás pensando en cambios?", le interrogaron.

"Sin duda hay cambios obligados. Si les digo que hay cambios les facilito el trabajo. vamos a dejar el suspoenso. Tengo 3 días más para armar el equipo, ya se van a enterar", contestó.

Sobre Merentiel y Langoni, la delantera que terminó jugando en Córdoba: "A Miguel lo vi bien, se ha ensabmlao rapido. Entro por la lesion de Nico (Orsini) y jugó 80-85 minutos. A Luca lo conozco bien. Ojalá se sigan entendiendo".

-"¿Que te preocupa?", le preguntaron al DT de Boca Juniors, Hugo Benjamín Ibarra.

Me preocupa todo. Lo tengo q trabajar en la semana. Me quedo con pasajes (de fútbol) en La Bombonera, reprendió Me preocupa todo. Lo tengo q trabajar en la semana. Me quedo con pasajes (de fútbol) en La Bombonera, reprendió

Y, sí. Algún día Ibarra lo tenía que admitir.

En la segunda fecha del Torneo Binance 2023, luego del agrio empate ante Central Córdoba, el DT dijo: "Hicimos un muy buen primer tiempo y a medida que pasen las semanas iremos rindiendo más. Sin juego no hay situaciones de riesgo". Además, tiró que "no hay que desesperarse" porque "recién estamos en la segunda fecha".

image.png Imagen de la igualdad entre Boca y Central Córdoba (SdE). (5/2). Foto: NA.

En relación a sus mas recientes dichos, a Ibarra le consultaron por los pibes, que fueron su salvación en la consagración de xeneize en 2022.

"Yo más que nadie conozco a los jugadores, los he tenido en Reserva. A todos nos paso de jugar de jóvenes. Yo sé en que momento los tengo que poner. Zeballos y Langoni son jugadores que juegan muy bien y los necesitamos".

Sobre el próximo juego ante Platense: "Vamos a salir a ganar. Si lo logramos vamos a poder tener una semana tranquiula. Ojalá juguemos bien. Yo soy responsable cuando no lo hacemos".

image.png Ibarra, en conferencia de prensa esta mañana (15/2). (Captura: ESPN)

