Nuevo escándalo sacude al Barcelona: ¿Sobornó a árbitros?

El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros le ha asegurado a la Cadena SER que nunca "hubo trato de favor al conjunto azulgrana" y que esas retribuciones se debían a un trabajo de asesoría, que consistía en explicar a los jugadores cómo se debían comportar durante los encuentros con los referees.

Marca recoge que, también, se les daba recomendaciones sobre lo que podían hacer o no en función de quién fuera el juez que pitaba el partido. No obstante, según estipula la declaración de Negreira ante la Agencia Tributaria, el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros "no aportó ningún documento que acreditara que prestaba un servicio al Barcelona".

El ex titular de la institución catalana, Bartomeu, asevera que se puso fin a los pagos por "una política de recorte de gastos" y desveló que los informes ya existían "por lo menos en 2003", cuando él llegó al club, y que se pagaron "de manera continuada" hasta 2018.

El comunicado del Barcelona

A raíz de los hechos de público conocimiento, el cuadro culé se ha expedido en torno al caso. En el texto se lee:

"Ante la información emitida hoy en el programa Què t'hi jugues de Ser Catalunya, el FC Barcelona, conocedor de los hechos que está investigando Fiscalía relativos a pagos efectuados a empresas externas, quiere dejar claro:

Que el FC Barcelona contrató en el pasado los servicios de un consultor técnico externo, quien suministraba, en formato vídeo, informes técnicos referidos a jugadores de categorías inferiores del Estado español para la secretaría técnica del Club.

Adicionalmente, la relación con el propio proveedor externo se amplió con informes técnicos relacionados con el arbitraje profesional a fin de complementar información requerida por el cuerpo técnico del primer equipo y del filial, una práctica habitual en los clubes de fútbol profesionales.

Actualmente, este tipo de servicios externalizados recae en un profesional adscrito al Área de Fútbol.

El FC Barcelona lamenta que esta información aparezca justamente en el mejor momento deportivo de la presente temporada.

El FC Barcelona emprenderá acciones legales contra quien estropee la imagen del Club con posibles insinuaciones contrarias a la reputación de la entidad que se puedan producir a raíz de estas informaciones".

https://twitter.com/valentine_fey/status/1625853693424988160 "El FC. Barcelona le pagaba por asesoramiento técnico para asegurarse de que no se tomaban decisiones arbitrales en su contra".



Pagos de mas de medio millón de euros y coincidiendo en la etapa donde el Barça no le pitaron un penalti en contra en 2 años.



Son una mafia. pic.twitter.com/DjHLl8m8Gg — FeyValentine (@valentine_fey) February 15, 2023

https://twitter.com/RadioFCB/status/1625861952491728899 “El Barcelona le pagaba a los árbitros”



Fotos como esta matan ese argumento. pic.twitter.com/nzUWjQdxJr — Radio Barça (@RadioFCB) February 15, 2023

