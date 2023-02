Golpe Mundial: Arabia Saudita arrasa a todos

Un auténtico golpe sobre la mesa. Arabia Saudita comenzó a plantarse en terreno rival -ya que el fútbol no es su materia favorita- con la contratación de Cristiano Ronaldo, que se confirmó el pasado enero. Los saudíes no se conforman, ya que evalúan seriamente firmar un vínculo con Lionel Messi, quien todavía no acuerda con PSG y hay muchas dudas en cuanto a su futuro. ¡Ah! Y encima van por el Mundial 2030 que planea Sudamérica.