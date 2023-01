Djokovic obtuvo su 10° título, frena pérdidas por antivacuna

DJOKOVICOBTUVOSU10TITULOFRENAPERDIDASPORANTIVACUNAFOTO2.jpg Novak Djokovic obtuvo su 10° título del Abierto de Australia 2023, sumó récords de coronas de Grand Slam y frenó pérdidas por su postura antivacuna. (Foto: Noticias Argentinas/REUTERS)

El griego (24), once años menor que el serbio, estuvo lejos de cobrarse revancha en la segunda definición de torneos grandes entre ambos luego de la animada en Roland Garros 2021.

Lo cierto es que toda la polémica que hizo levantar el serbio en 2022 tuvo efectos colaterales en el palmarés y el ranking ATP. Para empezar, su postura antivacunas lo dejó en ese 2022 sin pelear por hasta 8.000 puntos y marchaba en la sexta posición de un ranking ATP que lideró durante mucho tiempo.

Por otro lado estaban los títulos. Al no participar, no tuvo opciones de luchar por el Open de Australia y no las tuvo en el US Open. Lo mismo le sucedió con Indian Wells y Miami, y le pasó con Montreal y Cincinnati. Entre todos estos campeonatos, 'Nole' acumuló un total de 29 trofeos en sus vitrinas, pero lo que más daño le hizo fue el no pelear por dos Grand Slams, al tiempo que veía como Rafael Nadal ganaba en Australia y Roland Garros.

Mientras que Nadal se marchaba hasta los 22 títulos de Grand Slam, Djokovic sólo podía ver como su compañero del 'Big three' se alejaba de los 20 con los que se quedaba él. En cuanto tuvo la oportunidad sumó 21 al vencer en el reciente Wimbledon.

Pero los títulos no tienen que ver sólo con el aspecto deportivo, sino que también han afectado a la cuenta bancaria de un Novak Djokovic que dejó de competir en una serie de torneos cuyos premios sumaron más de 11 millones de dólares. Que también es verdad que, a estas alturas, el dinero no debería suponer un problema para alguien con una carrera como la de 'Nole'. Sin embargo, esta situación permite a cualquiera de los 'mortales' hacernos una idea de la dimensión real de las pérdidas de un serbio que volvió a ganar un título en 2023 y, así, frenar sus fuertes pérdidas.

Tras asegurar la victoria, Djokovic tuvo una fría reacción: miró hacia las gradas, llevó un dedo índice a la sien y apoyó una palma sobre su corazón. También se besó y tocó el suelo australiano que le tiene como rey absoluto con 10 coronas.

Inmediatamente trepó la pared de una tribuna y llegó hasta el sector donde estaba el staff y su familia antes quienes se desplomó de la emoción. Por su cabeza seguramente haya pasado el mal recuerdo de 2022, la lesión que puso en duda este año su participación y el último episodio de su padre, ausente este mismo domingo (29/01) tras su presencia en una marcha de apoyo a Rusia por el conflicto bélico con Ucrania.

El serbio continuó a puro llanto en su box antes de la ceremonia de premiación en la que recibió una soberbia demostración de su popularidad en Australia. La “décima” le permitió estirar su ventaja como máximo campeón de la Era Abierta por delante de Roy Emerson y Roger Federer, quienes suman 6 trofeos.

A la vez, le posibilitó cumplir el objetivo de igualar a Nadal en el récord de 22 títulos de Grand Slam, que en el caso del serbio se complementan con 7 coronas en Wimbledon, 3 en el Abierto de Estados Unidos y 2 en Wimbledon.

Y para que la jornada fuera aún más perfecta, Djokovic se aseguró el regreso al número 1 del ranking mundial de tenis desde este lunes cuando desplace al español Carlos Alcaraz, ausente en Melbourne por lesión.

El tenista de Belgrado, de 35 años, salió de esa posición el 13 de junio del año pasado en una temporada irregular por su convicción sanitaria de no inocularse contra el coronavirus.

