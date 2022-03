image.png Muchas bajas en la Scaloneta.

Además, Paulo Dybala, no llegó a meterse en la lista de Scaloni otra vez. En esta oportunidad, debido a una lesión que arrastró en los últimos partidos con la Juventus, y por ende, sus pocos minutos en cancha. Si nos ponemos serios, Dybala no debería ir al Mundial de Qatar 2022 bajo ningún punto de vista. Un futbolista que pasa más tiempo afuera que adentro del terreno no es de ninguna ayuda, sumado a que aún no encontró una buena versión en la Selección Argentina, y se superpone con otros jugadores.