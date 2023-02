Arde River, Daniel Passarella: Del silbido a la indiferencia

https://twitter.com/El_Sirio_River/status/1623715676287295488 Daniel Passarella va a ser silbado y repudiado por todo el Monumental, no tengan dudas!



Vean lo que le responde al periodista Hernán Castillo @HernanSCastillo cuando le pregunta, quien se quedó con el porcentaje del pase de Buonanotte!



La perlita de quien aparece al lado. pic.twitter.com/dD7oo5sOW9 — El Sirio De River (@El_Sirio_River) February 9, 2023

Pese a todo lo anterior, hay profesionales y excompañeros de él que todavía lo bancan. Ese es el caso del ex arquero, el Pato Filliol (campeón del Mundo en el 78, al igual que Pasarella).

Con Daniel no somos amigos, pero sí guerreros de la vida. Espero nos podamos dar un abrazo y olvidemos algunas cosas del pasado. Va a ser impactante que esté

image.png

Las redes estallaron con muchas reacciones

También hubo memes de todo tipo por el regreso de Pasarella. No todos se lo tomaron bien, pero algunos usaron el humor para hacer un descargo que relativamente calma las aguas de cara a lo que será el encuentro oficial.

https://twitter.com/trezegol14/status/1623715364226965511 el beto alonso cuando lo vea a passarella pic.twitter.com/xYcpEuuAxn — treze (@trezegol14) February 9, 2023

https://twitter.com/TheEmiCarp/status/1623755418991206401 "Hay que saber separar al Passarella jugador con el dirigente"



El Monumental el domingo: pic.twitter.com/v0OYOLdwyX — Emi Carp (@TheEmiCarp) February 9, 2023

https://twitter.com/MICH0tito/status/1623708170190303236 Passarella cuando salga del Monumental pic.twitter.com/SGRelm6zd3 — MICHOtito (@MICH0tito) February 9, 2023

Otros fueron más críticos sobre Pasarella

image.png

Felicito al Presidente @JorgeBrito por su decisión de invitar a Daniel Passarella el domingo al Monumental. Nada se construye desde el rencor ni el odio. Se homenajea a los campeones del mundo. La gente se expresara como quiera, como debe ser

image.png

Qué difícil separar al Passarella repleto de gloria como jugador de las denuncias por evasión impositiva (caso del yate) y por fraude millonario (como presidente de River). Yo no podría aplaudirlo

image.png

Que buena decisión de la dirigencia! Traer a un tipo con 2 causas penales en contra, que fue el peor presidente de la historia y además dijo que le gustaría dirigir al clásico rival

image.png

Lo peor de invitar a Passarella no es solo el hecho de que pise el Monumental, si no que va a terminar arruinando la fiesta de la gente y de los otros campeones del mundo, como Aimar. Tenia todo para ser un día espectacular, con el estadio nuevo y festejando. No hacia falta

