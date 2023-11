Ángel Di María anunció su retiro de la Selección Argentina

image.png El gol de Di María en la victoria de la Selección Argentina contra Brasil en la Copa América 2021. Foto: Espn

El mensaje completo de Ángel Di María

“Bueno, llegó el último partido de Eliminatorias para mí, no puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo, disfruto cada segundo de ese cariño y el de mis compañeros, ellos, mis amigos, sin ellos esta historia no tendría el mismo sentido. El cariño de cada uno de ellos hizo que también hoy fuera quien soy.