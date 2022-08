Adiós a Leonardo Ponzio en River: Un último partido homenaje

Me desenvolví como me enseñaron en mi casa, con valores. Fue un privilegio. fueron pocos los que tuvieron un partido despedida, un homenaje, para volver a encontrarse con la gente, algo que era normal, pero un día se termina. Es un privilegio entrar al campo de juego y jugar en este club. Voy a poder volver a vivir esas sensaciones, vivir un vestuario. En el último tiempo uno valora eso. Esto no lo soñé. Soñé muchas cosas, pero tener una despedida así en un club como este, no. Me desenvolví como me enseñaron en mi casa, con valores. Fue un privilegio. fueron pocos los que tuvieron un partido despedida, un homenaje, para volver a encontrarse con la gente, algo que era normal, pero un día se termina. Es un privilegio entrar al campo de juego y jugar en este club. Voy a poder volver a vivir esas sensaciones, vivir un vestuario. En el último tiempo uno valora eso. Esto no lo soñé. Soñé muchas cosas, pero tener una despedida así en un club como este, no.