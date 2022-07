Guzmán renunció, como quería el kirchnerismo. Es un golpe para Alberto Fernández, quien se había aferrado a su ministro casi como un signo de supervivencia. Se agravó la situación de debilidad política del Presidente. Dependerá de quién sea el próximo titular del Palacio de Hacienda que ese deterioro se detenga o se acentúe.

Guzman-evita.jpg Martín Guzmán, finalmente, renunció como ministro de Economía. NA

Límites

Los cánticos eufóricos de "Cristina Presidenta" en Ensenada desatados por un encendido Mario Secco parecieron incomodar a la Vicepresidente. Se le notaba en el rostro. Es lógico: ella sabe cuáles son los límites del operativo clamor que se desplegó en los últimos días. Puede resultarle un problema que cada uno de sus movimientos se interprete en clave electoral cuando gobierna su propio espacio político, con un Presidente que está en ese cargo, en principio, por su decisión. Es claro que CFK quiere despegarse de Alberto Fernández y que sus críticas apuntan a que el Gobierno tome un determinado rumbo (ya consiguió varias renuncias). Pero el agregado del condimento electoral podría tener un efecto búmeran si se instala que detrás de todo hay, al fin de cuentas, una prematura candidatura presidencial.

A diferencia de la vez anterior, la última reaparición de Cristina Kirchner estuvo signada, no tanto por los comentarios que Alberto Fernández hizo un día antes como por un más nítido pedido en el peronismo por su candidatura presidencial. Andrés 'Cuervo' Larroque, que se transformó en el vocero más duro del cristinismo, fue el que cristalizó el anhelo que ronda en ese núcleo duro y en algunas franjas peronistas. El dirigente de La Cámpora pidió terminar con la "fase moderada", en la que identifica al Presidente, apenas unas horas después de que Fernández insistiera en competir en una PASO con miras a revalidar su título en las elecciones del próximo año. La posibilidad de una interna competitiva fue reducida a cenizas por José Mayans, influyente senador entre los gobernadores peronistas. "Yo creo que nadie le puede ganar una PASO a Cristina en el peronismo", dijo y manifestó su preferencia por ella, en un claro mensaje al Presidente.

cristina-ensenada.jpg Cristina Kirchner en Ensenada, en un acto con reminiscencias de su presidencia. NA

Sociales

Mayans destacó además la gestión de CFK durante sus mandatos realzando datos económicos, enumeración que pudo tener como destinatario a Emilio Pérsico, jefe del Movimiento Evita, que en los días previos había calificado como "una mierda" aspectos de aquella administración en materia de derechos laborales.

Pérsico atravesó un límite imperdonable para la fe cristinista cuando osó desacralizar "la década ganada" o, al menos, una parte de ella. Cristina, sin nombrarlo, le recriminó otros comentarios, referidos a una supuesta predominancia "matriarcal" en las familias que empuja a los hombres a la delincuencia. "Me apena", dijo. De todos modos, la Vice intentó acercar posiciones con las organizaciones sociales al asegurar que no pidió "sacarle nada a nadie" cuando habló de terminar con la tercerización de los planes a través de ellos, lo que reiteró. Pero aclaró que sus palabras fueron distorsionadas incluso por gente del oficialismo. También envió un guiño a ese sector -que excede al Evita- al habilitar el debate sobre el ingreso universal.

La lapicera

Menos barata la sacó Alberto Fernández. Casi en el inicio de su intervención en Ensenada Cristina Kirchner se dedicó a contestarle al Presidente que un día antes había retomado la metáfora de "la lapicera" respecto del ejercicio del poder. Fernández dijo en el acto de la CGT en homenaje a Juan Domingo Perón -en el que fue admitido como un favor para no debilitarlo más- que el poder no pasaba por quién tiene el cargo que representa la lapicera sino "por la capacidad de convencer", en una reivindicación de la negociación, y que "Perón nunca necesitó una lapicera". Pícara, CFK se valió del mismo Perón para contestar con una cita en la que el creador el movimiento ponderaba la "persuasión con hechos y ejemplos", de los que el Presidente -insinuó- carecería. También reprochó que Fernández -al que no nombró- pretendiera erigirse como un "exégeta" del 3 veces Presidente, y no sólo desmintió que este no haya necesitado de "la lapicera", sino que afirmó que "no la largó más". "Perón usaba la lapicera en función del pueblo, comprendamos el ejercicio del poder", dijo en lo que pareció, cómo no, otra recriminación a Fernández.

