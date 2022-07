Cristina Kirchner relanzó la idea de un plan económico

Por otro lado habló del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, por el "manual de conducción política" que le regaló De allí rescató un frase de Perón que explicaba una acción política del expresidente.

Yo no persuadía a la gente con palabras porque las palabras poco persuaden. Yo persuadía a la gente con hechos

El acto comenzó con la exposición del intendente de Ensenada, Mario Secco, quien destacó la industrialización del distrito durante la gestión de Néstor Kirchner y los dos mandatos siguientes de Cristina Fernández.

“Nos llenaron de alegría y esperanza y Ensenada se volvió a industrializar y pasamos a ser la ciudad de la Provincia que más aporta al PBI nacional", segundo después sumó. "Lo acontecido en la ciudad fue con un gobierno nacional y popular, y nunca con uno neoliberal”.

En esa línea, se refirió a la vicepresidenta como una "compañera con tanto coraje". "Les digo a los compañeros: respeto con Cristina. Si hoy gobierna el Peronismo es gracias a Cristina y por eso estamos viviendo esto”, advirtió.

PHOTO-2022-07-02-17-13-44.jpg Cristina Kirchner junto al Intendente de Ensenada, Mario Secco

Volvió la lapicera

“Cazó la lapicera y entró a firmar. ¿Y qué firmó? Derechos que los trabajadores no tenían. Firmó, por ejemplo, el aguinaldo, las vacaciones... Reconoció a las asociaciones profesionales, los sindicatos. Fundó la justicia del trabajo. Se la pasó firmando y firmando. Tanto firmó, que comenzó a haber en el partido militar y en el poder en la Argentina preocupación con este hombre”. Dijo Cristina en los tramos iniciales de su exposición

Al recordar los sucesos históricos, agregó

Hubo un movimiento tectónico y Perón termina como vicepresidente de (Edelmiro) Farrel, ministro de Guerra, y ¿a que no saben lo que hizo? Pidió retener la Secretaría de Trabajo y Previsión. O sea, la lapicera no la largó, la mantuvo. El hombre no paró, después fue presidente y siguió firmando

Siempre en línea con el expresidente Cristina concluyó

Perón decía: la conducción y el amor del pueblo es en base a los hechos. Es importante que entendamos la mecánica de la construcción del poder del peronismo. ¿Por qué fue atacado Perón? Porque usaba la lapicera en favor del pueblo",