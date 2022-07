El ministro bonaerense había dicho el jueves que "la fase moderada está agotada", en alusión a Fernández y además aseguró que la ex mandataria es la única que puede "recuperar la esperanza". "Me parece que en una situación tan gris en materia económica la única manera de recuperar la esperanza es a través de la política, y no tengo duda de que la única persona que todavía es creíble, genera esa esperanza y es capaz de ordenar al poder es Cristina", agregó.

No obstante, Santoro reconoció que la presencia de Cristina en la boleta electoral "nos ayuda a todos". Días antes había arriesgado que la Vice sería candidata a algo en 2023, pero descartó que sea a Presidente. Además, le adjudicó ser la "accionista mayoritaria" del Frente de Todos. “Cristina no es la accionista mayoritaria porque se compró a la gente. Lo es porque hay un sector enorme de la sociedad que la adora. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestra gobernabilidad descansa sobre ese afecto”, dijo.

El diputado también admitió que las medidas propuestas por la Vice "son súper razonables". "Fueron un aporte de Cristina. Fue justa la apreciación de ella y efectivamente si después se hizo nos hubiéramos ahorrado mucho hablándolo en privado”, comentó el dirigente.

Más contenido de Urgente24

BCRA con ventas fuertes y futuro incierto del dólar

Un 'topo' en YPF: Denuncian espionaje en la petrolera

Danza de nombres en caso que ruede la cabeza de Martín Guzmán

Carlos Melconian: "Es una economía peor que berretalandia"

Alberto le manifestó a Zelenski su condena a la invasión rusa