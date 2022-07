La hora de Massa, decepción naranja y take over a Alberto

El todavía presidente de la Cámara de Diputados barrió con todo lo que pudo (no necesariamente todo lo que quiso) en el Gabinete. Desde el control de la gestión en Producción y Agricultura, hasta la administración de los créditos de organismos internacionales. Esto último precipitó la salida de la secretaría de Asuntos Estratégicos de Gustavo Béliz, que días antes había recibido el reproche de Batakis por el presunto uso ineficiente de esos fondos. Béliz pegó el portazo invocando a Dios y cansado de los sinsabores con el Presidente. No menos enojada estaba Batakis, cuyo desplazamiento se conoció un día antes como versión cuando se disponía a volver a Buenos Aires tras prometerle en Washington al FMI que contaba con todo el apoyo de los socios del Frente de Todos. De la peor forma, la funcionaria de los atuendos floridos comprobó que no era así. Será, como consuelo, presidente del Banco Nación.