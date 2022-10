El talento natural del Frente de Todos para la crisis

Gómez Alcorta tuvo un histórico vínculo con la causa mapuche: fue abogada de Facundo Jones Huala, un dirigente de esa comunidad que se encuentra prófugo de la justicia de Chile, donde debe cumplir una condena a 6 años de prisión por el incendio de una vivienda y la portación de armas de fuego. La ahora exministra, en tanto, no estuvo sola dentro del oficialismo en su reclamo. La extitular de la cartera de Seguridad y hoy jefa de los Cascos Blancos, Sabina Frederic, criticó el operativo y la actual política del Gobierno para abordar el conflicto mapuche. Por su parte, el diputado Eduardo Valdés, cercano tanto al Presidente como a Cristina Kirchner, dijo no compartir lo que definió como “medidas políticas” y pidió al Ejecutivo que “reflexioné”. Aníbal Fernández, en tanto, defendió que el operativo se haya realizado sin agresiones y que, en todo caso, los cuestionamientos deberían ir a la jueza que ordenó el desalojo y dispuso las condiciones de las detenidas. “Es la Justicia la que decide, no soy yo”, se atajó el ministro de Seguridad.