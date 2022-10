El rostro viral de TikTok: Entrevista a Tina Molaie

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de | (@tina_molaie)

Las palabras de Tina Molaie dieron la vuelta al mundo

Urgente24 tuvo la posibilidad de hablar con ella para que cuente su perspectiva, qué la motivó a alzar su voz por todas aquellas mujeres iraníes que han protestado por las circunstancias, en un panorama complejo debido a los matices que existen culturalmente hablando. Molaie comentó que nunca pensó que su video se volvería global, a pesar de habérselo enviado sólo a gente cercana:

El día que postée el video se volvió viral, y en una semana más y más. En una semana y media ya tenía 2 millones de visualizaciones El día que postée el video se volvió viral, y en una semana más y más. En una semana y media ya tenía 2 millones de visualizaciones

Al comentar para aquellos que quizás no estuvieran familiarizados con esta situación en particular, tanto en su video como personalmente, mencionó que no era la primera vez que sucedían esta clase de manifestaciones. Tina comenta que desde la revolución islámica no fue para mejor en materia de derechos civiles:

Hace 43 años que la gente de Irán vive en un país que no posee libertad de expresión. Sobre todo Ias mujeres [...] De repente llegó la revolución e introdujeron a Jomeinei como líder, el ayatolá. La gente quería un mejor gobierno, pero nunca pensaron que empeoraría. Hace 43 años que la gente de Irán vive en un país que no posee libertad de expresión. Sobre todo Ias mujeres [...] De repente llegó la revolución e introdujeron a Jomeinei como líder, el ayatolá. La gente quería un mejor gobierno, pero nunca pensaron que empeoraría.

Tina ha nacido y vivido en Francia, pero siempre ha estado en contacto con sus familiares colaterales que viven en Irán y ha viajado en múltiples oportunidades a su patria de origen. Al mismo tiempo, ha vivido el ejercicio de la policía de la moralidad personalmente:

La policía de la moralidad está parada en cada esquina para decirles a las mujeres cómo usar su hiyab, si no les gusta, te arrestarán, pelearán contigo y tal vez te maten. Me arrestaron 2 veces y mi pasaporte francés me salvó la vida. La policía de la moralidad no debería existir en 2022 en ningún país del mundo.

310649680_3552310208358556_6452160270720697178_n.jpg Tina Molaie, la joven francesa cuyo mensaje de denuncia se volvió viral en TikTok, participó de las manifestaciones parisinas en solidaridad con las mujeres iraníes

El corán entiende al velo como un mandato, pero enfatiza que aún así y todo debe ser una elección personal, primando la felicidad y la libertad del ser humano. Ningún tercero puede ni debe imponer el uso del hiyab. Frente a esta interpretación aceptada mayoritariamente, aún existen episodios como el que le tocó vivir a la misma Molaie:

La primera vez estaba en la mezquita, me arrestaron porque no sabía cómo debía usarlo, así que me cubrí la cabeza con simpleza, pero como estaba hablando en farsi, pensaron que era iraní y vivía en Irán. Una vez que finalmente descubrieron que yo era francesa, me soltaron. La primera vez estaba en la mezquita, me arrestaron porque no sabía cómo debía usarlo, así que me cubrí la cabeza con simpleza, pero como estaba hablando en farsi, pensaron que era iraní y vivía en Irán. Una vez que finalmente descubrieron que yo era francesa, me soltaron.

La segunda vez, fue cuando tuve que tomar un avión de Teherán a Shiraz, no me permitieron tomar el avión y mi madre tuvo que rogar para que me liberaran. La segunda vez, fue cuando tuve que tomar un avión de Teherán a Shiraz, no me permitieron tomar el avión y mi madre tuvo que rogar para que me liberaran.

No obstante, el panorama geopolítico no parece alentador en materia de internas. Tina comentó que hasta ahora, tanto la clase trabajadora como la clase media se han unido en un único brazo de protestas, pero no aparece un líder político que pueda generar el cambio desde adentro, por lo que la lucha de las libertades recae en la ciudadanía.

Por esas razones, Tina fue renuente al comentar qué familiares poseía en Irán, ya que ella no desea exponer la integridad física de sus parientes, incluso con la posición activa que tiene en redes sociales:

Estoy viviendo en Francia, y originalmente mi video fue dedicado a todos mis seguidores no iraníes. Lo que literalmente ayudó a crecer el algoritmo fueron los hashtags (N. del T.: Hace referencia al de #mahsaamini) y también todos los intercambios, me gusta y comentarios Estoy viviendo en Francia, y originalmente mi video fue dedicado a todos mis seguidores no iraníes. Lo que literalmente ayudó a crecer el algoritmo fueron los hashtags (N. del T.: Hace referencia al de #mahsaamini) y también todos los intercambios, me gusta y comentarios

Tina también fue insistente en comentar que Irán tiene un acceso muy limitado en materia de redes sociales, y que están luchando para conectarse con el mundo desde hace 3 semanas, al punto de que ella misma no ha tenido posibilidad de saber demasiadas noticias de sus familiares:

Solo tratamos de saber si están vivos. Sólo me dijeron que es un desastre allí, que por favor le digamos al mundo que necesitan ayuda de todos. Incluso llamando (Por teléfono) es difícil hablar porque hay vidas en peligro, así que no preguntamos más. Solo tratamos de saber si están vivos. Sólo me dijeron que es un desastre allí, que por favor le digamos al mundo que necesitan ayuda de todos. Incluso llamando (Por teléfono) es difícil hablar porque hay vidas en peligro, así que no preguntamos más.

Finalmente, Tina comentó su posición acerca de las restricciones del uso del velo en Francia, políticas del gobierno de Macron muy criticadas por segregar a la población musulmana de espacios públicos o educativos, aún cuando gran parte de las mujeres islámicas elijan usar hiyab voluntariamente, ya que lo consideran parte de su identidad cultural:

Respeto a cualquier persona así desee usar el velo o no hacerlo. Sólo sé que las mujeres de todo el mundo están luchando por la misma batalla. La libertad de expresión y la libertad sobre sus cuerpos. Respeto a cualquier persona así desee usar el velo o no hacerlo. Sólo sé que las mujeres de todo el mundo están luchando por la misma batalla. La libertad de expresión y la libertad sobre sus cuerpos.

