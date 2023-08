Advertencia a candidatos por TikTok y estafa de asesores

En su última encuesta de 20 al 27 de julio, reportó que “el voto está signado por la indefinición”. “El porcentaje de indecisos junto al voto negativo llega al 36% del total en este segmento. Javier Milei es el único dirigente que logra capturar su interés: 3 de cada 10 pretenden votarlo en las PASO. Ninguno de los demás candidatos supera el 10% de intención de voto entre los jóvenes, que aparecen cada vez más desconectados de la política tradicional”, profundizó, dando cuenta lo que está costando a los otros espacios ir a buscar esos 7 de cada 10 votantes que no votan al economista libertario.

image.png

En ese marco, insistió que “3 de cada 10 jóvenes de 18 a 40 años no votarán a ningún candidato o aún están indecisos”.

Sin dudas, esto es un llamado de atención a los candidatos para que no se dejen asesorar por ridículos que dicen conocer los pensamientos y sentimientos del argentino promedio porque luego son las propias figuras las que quedan como unos imbéciles ante la sociedad en un contexto de mucha bronca y desinterés por la falta de respuestas década tras década.

Tal vez no tenga sentido buscar acercarse a los jóvenes a través de las pavadas que hacen los chicos en las redes sino arrancar los videitos con una frase fuerte que hable de lo que les preocupa y urge, no tanto de aquello que los entretiene. No se espera que la política entretenga a la población sino que explique lo que está pasando y brinde soluciones concretas que permitan trazar un horizonte de expectativas positivas.

Más información en Urgente24

Oro del BCRA: Fuerte desmentido a Bloomberg, 1816 y Marull

Sergio Massa acusa a Melconian de "doble discurso"

LV- COV, avión privado en Trelew y disparo en un pie (propio)

Corrida cambiaria: El dólar blue explotó y amenaza con $600

Arde LN+: En medio de la interna, C5N le robó el 2do puesto