Unión por la Patria denuncia usurpación en Diputados

“Al ser una comisión de gobierno o gestión está bien que lo ejerza un representante del oficialismo. No así como sucedió en Presupuesto para que Espert que forma parte de un monobloque sea el presidente de esa comisión”, diferenció la camporista, que es secretaria parlamentaria de UP.

“Nos están robando integrantes de esta comisión”, disparó al finalizar su intervención

A reglón seguido

La kirchnerista bonaerense Agustina Propato denunció

Quieren llevarse puesto absolutamente todo y sacar a pasear en burro a Unión por la Patria. Es la decisión de ningunear la representación política de un gran porcentaje de argentinos y argentinas

A su turno, el diputado Juan Marino, del ala izquierda de Unión por la Patria, contextualizó esta decisión de manipular la conformación de autoridades en función de un pacto de LLA con las fuerzas que conformaban Juntos por el Cambio. y cargó contra Milei.

Por indicación de Javier Milei se instruyo a sus diputados que aceleren como tramite exprés el tratamiento de una ley ómnibus que cuenta con más de 600 artículos, y que además entre ellos se incluye uno que es la aprobación de un DNU que tiene más de 300. Pretenden que votemos en forma exprés 100 artículos solamente en cuatro comisiones en un brevísimo plazo de tiempo. Esto es un ultimatum al Congreso de la Nacion y a toda la democracia. Este desprecio por las instituciones y la Constitución

Lejos de terminar agregó en lenguaje inclusivo

Las diputadas y diputados no podemos convalidar este procedimiento institucional porque todo el objetivo es aprobar rápido este proyecto de ley ómnibus que es anticonstitucional", soltó, y finalizó con una advertencia: "El decretazo y el proyecto de ley ómnibus no van a pasar

maria-eugenia-vidal- María Eugenia Vidal quedó en medio de las discusiones con Unión por la Patria

Qué pasó luego

Maria Eugenia Vidal, aclaró que el lugar de la vicepresidencia primera no era para su persona sino para su espacio y que se enmarca en “un acuerdo político mayoritario como han habido tantas veces en el Congreso”.

Por su parte, Vanesa Siley (UP) explicó que “no hubiera habido todo este debate si nos hubiéramos puesto de acuerdo antes como sucedió todas las otras veces”.

"Que haya debate y nadie se puede ofender por eso y estar cronometrando la duración de la comisión", reclamó, antes de que el secretario de la comisión le silenciara el micrófono por exceso de tiempo.

Cómo terminó la historia

La votación cerró con 19 votos a favor de la propuesta del oficialismo, y 14 votos en contra.

Al momento de votar, Propato justificó su rechazo al sostener que se estaba “convalidando el robo de dos representaciones” en la comisión que deberían haber sido para UP. Publica la agencia Noticias argentinas

Quién más opinó

Con igual dosis de indignación, la massista Sabrina Selva apuntó contra las fuerzas que suscribieron el pacto con la Libertad Avanza y las calificó de “cómplices del gobierno más antidemocrático de la historia argentina”.

Al asumir en funciones, Mayoraz agradeció a La Libertad Avanza, a Milei y al resto de las fuerzas políticas que acompañaron con su voto.

“Nos toca una tarea muy importante en esta comisión y tenemos el deber de estar a al atura de atender las demandas que tiene la sociedad”, apuntó.

Habló Moreau (padre)

Luego, el radical kirchnerista Leopoldo Moreau aclaró que "los diputados de Unión por la Patria no iban a obstruir el debate pero que tampoco estarán dispuestos a alinear al Congreso detrás de un modelo autoritario"

Desdramatizar

Juan Manuel López (Hacemos Coalición Federal) remarcó que son muchos los bloques que van a acompañar el debate y pidió “desdramatizar” la cuestión de los cargos en las comisiones, ya que UP “tiene dos vicepresidencias en comisiones de gobierno”.

