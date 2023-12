"Es una resolución política liquidar los programas sociales, no tiene que ver con una marcha. Y además, es concreto: no entregan la comida a los comedores populares y no hay productos navideños para el que no los puede comprar, como todos los años. Ajustan hasta los más pobres de los pobres. ¡No los vamos a dejar! Esta es la primera movilización, no terminó el año. ¡Vamos con todo por nuestras reivindicaciones!", anunció Belliboni.

Antes, como parte de un documento, una de las referentes, leyó: "El Presidente anunció una declaración de guerra a los derechos laborales, sociales y democráticos, contra los trabajadores del pueblo. Una devaluación, una inflación tremenda, pero también se pretende congelar el valor del programa potenciar Trabajo y se mantiene sin entrega a los comedores populares de las organizaciones de todo el país".

Entre los asistentes estaba la diputada nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores, y ex candidata presidencial, Myriam Bregman y también el diputado nacional Nicolás Del Caño.

Luego de la conferencia de prensa, Belliboni habló con Jorge Rial en 'Argenzuela'. Allí, expresó su temor de que haya "infiltrados" para generar desmanes y la posterior represión policial. Aseguró que la marcha será "pacífica" y que "no queremos incidentes".

"Siempre tratamos de poner calma en las manifestaciones, creemos que lo que puede ocurrir es alguna provocación de algún infiltrado como ya ocurrió, te acordarás de Modart, que le echaron la culpa a la CGT pero después de mucho tiempo se supo que fueron los 'servicios'. Tenemos esas precauciones, tomamos medidas", dijo.

También anunció estarán con abogados y equipos multidisciplinarios en las estaciones de trenes ante la posibilidad de "cualquier intento de violación de los derechos humanos", ante el aviso de Bullrich "detener a la gente que quiera pasar a movilizarse".

