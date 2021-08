"Un BCRA libre y si al Presidente no le gusta, que se joda"

Gran reforma monetaria:

En la teoría, la propuesta de Martín Tetaz suena lógica, pero especialistas consideran que, en la práctica, su proyecto es inviable en un país como la Argentina, que tiene, entre otras cosas, un gasto público muy elevado.

En ese contexto, Tetaz defiende su modelo y aclara que quienes no creen en su plan "es porque desconocen la evidencia científica".

"La preocupación que tienen muchos es 'si le sacamos la maquinita de hacer billetes al Ejecutivo, entonces va a tener que ser republicano el próximo Presidente'. Entonces, si el Presidente quiere gastar más, es cierto, ahora va a tener que ir al Congreso y lograr conseguir que le aumenten los impuestos, y si no quieren los diputados y senadores aprobar un aumento de impuestos porque es políticamente inconveniente para ellos porque los va a insultar la gente por las calles, pues bien, le van a tener que decir que no al Presidente, y él va a tener que hacer el ajuste del gasto público que sea necesario", describió.

A su vez, Tetaz consideró que lo que no se puede seguir permitiendo en la Argentina "es que la política no tenga responsabilidad ciudadana y responsabilidad fiscal, que el Presidente venga y diga 'no, no importa, yo gasto lo que quiero y después le doy a la maquinita' porque eso lo que genera es inflación, que es un impuesto no legislado".

"Mi plan implica: impuestos, deuda y emisión monetaria en manos del Congreso, no del Presidente, y si al Presidente no le gusta, mi respuesta en castellano es 'que se joda'", disparó.

Martín Tetaz, precandidato en CABA 2021 - Parte 1

Aún así, Martín Tetaz fue coherente y aclaró que la inflación es un tema que llevará años, aunque se aplique la reforma en la Carta Orgánica del Banco Central.

"Cuando uno mira a países con gran inflación, la experiencia es que tarda entre cinco y 10 años en terminarse. Lo que vamos a ver, si conseguimos un Banco Central independiente, es esencialmente un cambio en la tendencia, pero vamos a empezar a bajar con un piso altísimo, con 50% de inflación en la Argentina, no va a bajar de 50 a 2% en dos años, va a tardar de entre 5 y 10 años en desindexarse toda la economía", advirtió.

Pero ¿por qué su plan sí funcionaría, si la historia demuestra que ningún Gobierno, incluso el del expresidente Macri -líder de la coalición opositora que integra- pudo controlar la inflación?

- Porque mi plan sí funciona. Si nosotros miramos la evidencia, no hay casi países en el mundo con inflación, quedan cinco con más inflación que Argentina y hay solamente 10 países en el mundo que tienen más del 10% de inflación. Quiere decir que el 90% de los países del mundo terminaron con la inflación, todos los países de la región, con la excepción de Venezuela, incluso, no importa la cuestión ideológica, podés mirar a Chile, pero también podés mirar a Bolivia, podés mirar a Colombia, pero también podés mirar a Perú. Entonces, si se reconoce la independencia del Banco Central y hay una evidencia aplastante de que esa independencia termina con la inflación en el mundo, ¿por qué nosotros no lo hacemos en la Argentina?, respondió Tetaz con convicción.

En esa misma línea, Martín Tetaz admitió el fracaso del modelo económico del macrismo, pero aún así, consideró que desde la coalición Juntos, que en los últimos días convocó al propio Mauricio Macri para formar parte de la campaña, es importante "que estén todos".

"Hay que sumarlo a Macri, no hay que esconderlo. Yo llego a Juntos por el Cambio por el radicalismo, que es un partido crítico de las decisiones que tomó Macri en su momento, pero yo estoy convencido de que si negamos el pasado no podemos ponernos de acuerdo y avanzar hacia el futuro", reflexionó.

"Los errores tienen que servir para aprender y no para esconder al que comete los errores. Macri es un gran líder, y es con todos que vamos a construir la opción alternativa para 2023", agregó.

Sin embargo, no dudó en disparar contra las pésimas políticas del líder del PRO:

"Macri nombró tres presidentes del Banco Central, removió un presidente del Banco Central cuando no estuvo de acuerdo con la política monetaria y fue el caso de Federico Sturzenegger, eso con mi política no lo hubiera podido hacer"; criticó.

Y añadió: "Además, Macri emitió 750 millones de pesos para financiar el gasto público, ¿era menos que lo de Cristina?, sí, pero igual emitió un montón. Con mi política no hubiera podido emitir nada, yo tengo un modelo que funciona, que funciona en Brasil, que funciona en Chile, que funciona en todos los países de la región de izquierda a derecha, por lo tanto lo quiero hacer, quiero que apliquemos en Argentina lo que funciona en el mundo".

Manes en la Provincia, Lousteau en la Rosada:

Por otro lado, Martín Tetaz -quien desde los 18 años forma parte de la UCR- está convencido que la Argentina debe ser gobernada por un radical, y aunque considera que la oposición llegará al 2023 con al menos seis candidatos "potables y presidenciables", su favorito para ocupar la silla en la Casa Rosada tiene nombre y apellido: Martín Lousteau.

"Me gustaría que la Argentina la gobierne un radical, pero sobre todas las cosas hay que formar un equipo y una propuesta que sea lo suficientemente atractiva", dijo.

Y siguió: "Yo creo que hay muchos candidatos... yo estoy trabajando muy de cerca con Martín Lousteau y creo que tiene un montón de ideas de cómo tiene que funcionar un Estado, que son casi revolucionarias para la Argentina y que hay que implementar".

Pero el senador Lousteau se lo vincula mucho con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿cómo hará para despegarse de eso?

- "Es cierto, pero hay muchas personas que estuvieron con el kirchnerismo en su momento, con alguna cercanía o participación; de hecho, el kirchnerismo sumó una parte importante del radicalismo cuando Cristina fue presidenta, un poco con el argumento de que ella venía a ser la versión prolija de su marido, y había una promesa de construir institucionalidad y romper la grieta... muchos se sintieron seducidos por esa propuesta y después se dieron cuenta de que no, y después enfrentaron a Cristina desde adentro", opinó Tetaz.

Siguiendo en defensa de Lousteau, el economista agregó: "todos pensábamos que Cristina era la versión moderada de su marido, porque eso era lo que ella expresaba como constituyente, como legisladora, parecía la persona más formada, más estudiosa, más racional y que su marido era el ímpetu y la emoción, pero finalmente terminó siendo todo lo contrario y hubo varios sorprendidos en ese juego".

Por otro lado, y respecto a las elecciones legislativas, Tetaz considera que el neurocientífico Facundo Manes es quien mejor representa los valores del espacio Juntos, y lo visualiza como un gran dirigente en la Provincia de Buenos Aires, o incluso, como candidato a presidente de la nación.

"Tengo la mejor opinión de Facundo Manes, es una persona íntegra, además fue prologuista de uno de mis libros, así que tengo una buena relación con él y tal vez mi opinión está contaminada por el afecto que le tengo, pero lo cierto es que es una persona que ha estudiado los distintos problemas del país y tiene una visión global y de futuro", sentenció.

Martin Tetaz precandidato - Parte 2

Javier Milei, amigo personal:

Por otro lado, y consultado sobre su colega Javier Milei, que está tomando protagonismo en esta campaña y amenaza con arrasar con el voto joven, Martín Tetaz admitió que el libertario es "una gran persona y un gran economista", pero que el modelo que plantea es inviable.

"Por supuesto que debatiría con Milei, es un amigo en términos personales, es una gran persona, es un gran economista, con el cual desde hace muchísimos años hemos hablado durante horas los problemas de la Argentina"; dijo.

No obstante, consideró que "el problema es que la propuesta de él, de demoler el Banco Central, que es esencialmente la dolarización de la economía, esa es una propuesta que funciona muy bien en economías con el ciclo económico muy conectado al de los Estados Unidos, ejemplo el de Venezuela, que uno no entiende por qué Venezuela no dolarizó ya, lo ideal sería que se dolarice porque su principal negocio es el petróleo con los Estados Unidos y por lo tanto, es un negocio atado al dólar", explicó.

En ese sentido, Tetaz describió que en el caso de Argentina, "si es que fuéramos a una moneda que no fuera la nuestra, creo que la mejor elección sería el Real, tendríamos que pensar en ir a la moneda de Brasil y en algún momento estuvo ese debate académico, en avanzar hacia una moneda común del Mercosur, debate que no tendría problema en llevarlo al plano político, ya que esa moneda en común también generaría esa baja de la inflación que estoy buscando yo. Es una propuesta para estudiar".

Alberto Fernández, a la altura de Alfonsín o Menem

En otro tramo de la entrevista con Urgente24, Martín Tetaz asegura que la mayoría de los argentinos están "arrepentidos de haber votado al presidente Alberto Fernández", sin embargo, no descarta que el mandatario nacional "pueda cambiar" y que eso se verá "en los próximos años".

"Esta es una elección en la cual hay que castigar, incluso yo entiendo que lo van a hacer muchos votantes de Alberto que tal vez no estén pensando del todo que tiene que haber un cambio de Gobierno en 2023, pero que ahora quieren castigarlo al Presidente y quieren decirle: no me gustó este rumbo, no me gustó que hayan vacunado a sus amigos primero, no nos gustó que gestionen de espalda a los datos, no nos gustaron las escuelas cerradas, y no nos gustó la caída brutal de la economía".

No obstante, Tetaz reflexionó: "Está la oportunidad de que Alberto cambie, lo hizo Alfonsín en el 95 y lo hizo Menem en el 91, esos son dos ejemplos de distintos signos políticos que cambiaron, que tuvieron unos primeros dos años muy malos y que después giraron a una apertura y a escuchar a la oposición, tal vez Alberto Fernández tiene la estatura de un Alfosín o de un Menem, pero eso se verá en los próximos años".

Llegar al Congreso y cambiar la Argentina

Por último, el experto en economía reitera que su objetivo es poder llegar al Congreso de la Nación y que lejos está de tener otras aspiraciones políticas personales.

"Yo lo único que quiero es transformar la Argentina desde el lugar que me toque transformarla, hoy es una buena oportunidad de transformarla desde el Congreso porque las cosas que yo quiero cambiar dependen del Congreso Nacional, la Carta Orgánica del BCRA, gracias a la constitución de Alberdi, la gobierna el Congreso", dijo.

Y agregó: "Tengo que estar dentro del Congreso y voy a estar en el lugar correcto para parar la inflación en Argentina".

"Si me dieran la posibilidad fáctica de que yo conversara una hora con cada uno de los 45 millones de argentinos, yo no sé si sacaríamos 45 millones de votos pero estaríamos cerca. Porque yo entiendo, y es la manera en la que yo me aproximo al fenómeno de la grieta, es que los que hoy piensan distinto a mí, no quieren el mal para el país", reflexionó.

Además, consideró que la única forma de ponerle un "freno" al "autoritarismo" del kirchnerismo, es ocupando las bancas en el Congreso Nacional.

"El general Perón decía que el hombre es muy bueno, pero cuando se lo controla es mejor, y yo creo que acertó y lo voy a parafrasear, los peronistas son muy buenos, pero cuando se le controla son mejores, así que yo creo que una mayoría de la oposición en la Cámara es lo que necesitamos para que este Gobierno transite sus últimos dos años con control de la gente", cerró.