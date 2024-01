Uber vs taxistas y remiseros de Santa Fe: Nuevo reclamo ante al municipio

Es más, los choferes entienden que Uber no puede convivir con ellos en la ciudad de Santa Fe porque: “Es una ciudad muy chica y no da para que haya una flota tan grande de autos", declaró Mansilla. Además, el representante dijo que los Ubers "no están regulados, y en nuestro caso tenemos los autos habilitados, somos idóneos para transportar pasajeros”.