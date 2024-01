El mejor bodegón de Buenos Aires para comer rico y barato

image.png Un bodegón imperdible en Buenos Aires.

Un bodegón increíble en Buenos Aires

Este bodegón se llama Albamonte y está ubicado en Chacarita, sobre la avenida Corrientes. El mismo abrió sus puertas en 1951 y no frenó hasta hoy. Tiene una historia muy particular, ya que por él pasaron personas emblemáticas de nuestro país y se convirtió en todo un clásico porteño. No defrauda jamás.