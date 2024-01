La playa oculta de Buenos Aires que muy pocos conocen

image.png

Una playa desconocida en Buenos Aires

Esta playa de la Costa Atlántica se llama Camet Norte y queda muy cerca de Santa Clara del Mar, en el partido de Mar Chiquita. La misma no es muy conocida y eso hace que no haya demasiada gente en sus balnearios. Se trata de un destino tranquilo, para ir en familia o en pareja. No decepciona.