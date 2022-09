Tras la 'filtración", Gabriela Cerruti bajó el tono a la convocatoria

Desde Juntos por el Cambio habían reaccionado ante esta información. El diputado Mario Negri condicionó, en cierto modo, el diálogo con el Gobierno al asegurar que Wado de Pedro debería "retractarse" por sus declaraciones.

En su cuenta de Twitter, Negri compartió un mensaje del ministro en el que advertía que "no es un loco suelto ni es un hecho aislado: son tres toneladas de editoriales en diarios, televisión y radios dándole lugar a los discursos violentos. Son los que sembraron un clima de odio y revancha, y hoy cosechamos este resultado: el intento de asesinato a Cristina Kirchner".

También Cristian Ritondo abordó el tema, aunque sin hablar de la convocatoria específicamente. "Violencia es mentir, Wado", le espetó en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, había cuestionado al Gobierno por la convocatoria al diálogo y dijo que, antes de eso, "debería pedir perdón".

"No vamos a hacer una cuestión de ellos o nosotros como sí hicieron otros dirigentes de la oposición (en referencia a López Murphy), pero sí me parece grave que la presidenta del principal partido de la oposición no se haya pronunciado y no haya repudiado como sí lo hicieron la enorme mayoría de los dirigentes", sostuvo esta mañana Gabriela Cerruti, en una crítica a Bullrich.

