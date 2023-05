Tras escándalo, Alberto Fernández estrena el nuevo Tango 01

Fuentes oficiales anticiparon a Noticias Argentinas que el jefe de Estado iniciará su agenda semanal reuniéndose con Peña, a las 09:30 en la Residencia de Olivos, cuyo viaje se tratará del segundo destino que visita en el exterior como presidente electo de Paraguay.

Por la noche, Alberto Fernández partirá rumbo a la ciudad de Brasilia para formar parte del encuentro que encabezará el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, junto a mandatarios de países sudamericanos con el propósito de "volver a impulsar la Unasur".

Según supo NA, la cumbre de jefes de Estado sudamericanos se realizará desde las 10 en el Palacio de Itamaraty con agenda abierta, cuyo horario tentativo de finalización es a las 18, y luego está prevista una cena en el Palacio de la Alvorada en honor a los participantes.

Escándalo por peligrosa maniobra del avión ARG 01, el nuevo Tango 01

Una maniobra de vuelo rasante del comandante Leonardo Barone está siendo duramente criticada por la comunidad aeroportuaria.

Más allá de la peligrosidad, se conocieron audios en los que desoye las negativas desde la torre de control. En uno de los pasajes a los que accedió Clarín, el piloto le pide autorización para ir a menos de 3.000 pies, a lo que desde la torre le dice que aguarde unos minutos para que se libere el espacio aéreo sobre el Aeropuerto de San Fernando para autorizar el pedido.

A partir de ese momento empieza una serie de diálogos confusos en el que demoran las respuestas y la comunicación es poco clara.

"No descienda de 3.000 pies para no penetrar el aterrizaje de San Fernando", dice la mujer desde la torre de control, a lo que el piloto responde: "¿Libre descenso para el ARG-01? (como se conoce al avión)". Pero desde el control no se lo permiten: "Negativo, mantenga a 3.000 pies".

No conforme con esa negativa, la insistencia o la falla en la comunicación continúa: "Mantenga a 3.000. Deme dos minutos que liberemos el ATZ de SANFER y le doy el libre descenso”.

Y el piloto, insiste: “Ah, entendí que era libre descenso. Lo vamos manteniendo… 2300 pies”.

”Yo nunca le di libre descenso”, le dice la controladora. “Perdón. Estamos a 3.000 pies. Liberado 3.000 pies”, completa el piloto.

“Ilógica e innecesaria”: critican la maniobra del avión presidencial ARG 01 antes de aterrizar

Según reveló el portal El Disenso, hay una lista de compras de carne y pescados que solicitó la Secretaria General para la Residencia Presidencial de Olivos que incluye “casi 12 toneladas de alimentos premium para los últimos 6 meses de gobierno”.

Según detalló el portal, “el pasado 19 de abril la Secretaria General de Presidencia autorizó un procedimiento de compras para la adquisición de productos cárnicos y de pescadería con destino a la Casa de Gobierno y la Residencia Presidencial. Se trata de una Licitación Pública por 6 meses (o hasta agotar stock) con modalidad de compra abierta”:

720 kg de Lomo de Novillo sin cordón; 200 kg de matambre; 300 kg de Bife de Chorizo de Novillo; 200 kg de Ojo de Bife “Tomahawk”; 120 kg de Peceto de Novillo; 500 kg de Vacío; 600 kg de Nalga; 500 kg de Asado; 100 kg de Chinchulines; 40 kg de Chorizo Colorado; 60 kg de Morcilla Bombón; 180 kg de Bife Ancho; 180 kg de Bife Angosto; 60 kg de Osobuco; 60 kg de Riñonada; 60 kg de Centro de Entraña; 480 kg de Colita de Cuadril; 720 kg de Roast Beef; 1450 kg de Carne picada especial de Novillo; 100 kg de Costillita de Cerdo; 100 kg de Matambrito de Cerdo; 500 kg de Bondiola; 50 kg de Churrasquito de Cerdo; 150 kg de Chorizo Bombón; 40 kg de Filet de Abadejo; 45 kg de Mejillon pelado; 270 kg de Filet de Merluza; 4.2 toneladas de pollo tipo Clase A

