'Topo' Rodríguez: "Hay una alternativa a la reversión de la 4ta. Categoría"

"Y hay una retirada de la dirigencia política de las estructuras políticas tradicionales como ámbito donde se formulan políticas y se forman cuadros dirigentes. En el caso del peronismo viene ya desde las últimas décadas".

milei2.jpg Javier Milei.

El peronismo

"El peronismo tiene un problema estructural que es su falta de vocación para entender a una Argentina integrada. El peronismo se ha recluido en la comodidad y en una ya desgastada certeza de que la Provincia de Buenos Aires podía ganar elecciones nacionales".

Y es un supuesto falso el del peronismo bonaerense: "La diferencia que Javier Milei le sacó al candidato del peronismo en la Provincia de Córdoba es 7 veces y media más que la diferencia que Sergio Massa le sacó a Milei en Provincia de Buenos Aires. Pero el problema es mucho más profundo".

"Kicillof y buena parte de los intendentes peronistas del Gran Buenos Aires navegan sobre una ola de ilusión creyendo que tuvieron resultados contundentes en la elección de octubre pero sólo ganaron porque la oposición estuvo dividida como nunca antes. Si uno suma los porcentajes de Néstor Grindetti y Carolina Píparo y los compara con los de Axel Kicillof, Grindetti + Píparo superan a Kicillof".

Rodríguez profundizó en su ejemplo:

en 2011 Daniel Scioli fue reelegido gobernador con el 56% de los votos,

en 2023 la reelección de Kicillof se consiguió con el 45% de los votos,

esto quiere decir que la ecuación se invirtió y la mayoría de la población bonaerense no vota a un gobernador peronista.

"Ese comportamiento se repitió en el balotaje cuando muchos se sorprendieron que Milei casi le había empatado la elección a Massa en Provincia de Buenos Aires. Pero era la suma milimétrica del voto en 1ra. vuelta de Javier Milei + Patricia Bullrich".

"Y lo mismo sucede cuando se analiza en detalle el voto en los grandes distritos peronistas del Gran Buenos Aires: la suma de las oposiciones es más que los electores del oficialismo. Entonces, el peronismo de la Provincia de Buenos Aires tiene un doble problema:

no comprende a la Argentina integrada y

hace tiempo dejó de atender y ser sensible respecto del que invierte para producir".

insaurralde maximo kirchner wado.jpg Destructores del peronismo bonaerense: análisis del 'Topo' Rodríguez.

Falso dilema

Rodríguez profundizó este concepto de la confusión que padece el peronismo bonaerense, proceso que para Urgente24 es la peor herencia del kirchnerismo aunque tiene raíces en lo que fue el duhaldismo.

Antes Frente para la Victoria, luego Frente de Todos y después Unión por la Patria, ignoró y hasta castigó a quien "trabaja en el sector agroindustrial o la economía del conocimiento u otras especialidades productivas y que había sido parte de un sujeto dinamizador del ascenso social que se identificaba no necesariamente con el Partido Justicialista pero sí con ideas que detentaba el peronismo".

Esto se pone peor: "A su vez, el peronismo está parado sobre arenas movedizas en su propio reducto y donde ha quedado encerrado: si Milei tiene éxito, el peronismo sufre una paliza electoral dentro de 2 años; la única manera de que no se concrete la amenaza de la desaparición del peronismo en la Provincia de Buenos Aires es que a Milei no le vaya bien y que el peronismo comprenda que tiene que integrarse a la Nación argentina y no ser una representación muy acotada a la Provincia de Buenos Aires pero en especial al Gran Buenos Aires".

Así llegamos al falso dilema:

El Gran Buenos Aires lo dominan militantes kirchneristas o seudo kirchneristas que creen que el interior productivo está lleno de agrogarcas; y buena parte del federalismo productivo de la Argentina está lleno de hombres y mujeres insensibles que creen que el Gran Buenos Aires está lleno de planeros, cuando el GBA es el motor industrial de la Argentina. El Gran Buenos Aires lo dominan militantes kirchneristas o seudo kirchneristas que creen que el interior productivo está lleno de agrogarcas; y buena parte del federalismo productivo de la Argentina está lleno de hombres y mujeres insensibles que creen que el Gran Buenos Aires está lleno de planeros, cuando el GBA es el motor industrial de la Argentina.

'Topo' Rodríguez explica la complementación que no se ha podido lograr en los últimos años por prejuicios varios: la industria metalmecánica, química, automotriz, etc. de la Provincia de Buenos Aires tiene que convivir con el interior productivo que genera divisas y permite que se pueda estabilizar la economía nacional.

caputo44.webp Luis Caputo, 'Toto', rostro del 'Ajustazo'.

El gran error de Milei

Luego el cronista bromea: Rodríguez le está acercando una estrategia a Milei para ganar en 2025, y pregunta si Milei puede realmente hacer esa integración o Milei es parte de la ruptura.

Rodríguez cree que Milei no puede hacer la integración porque "él tuvo un mal comienzo. En la Argentina la estructura social no es igual ni similar a ninguna otra sociedad de América latina porque por aquí pasaron Domingo Faustino Sarmiento y Juan Domingo Perón. Por lo tanto, en la Argentina se consolidó una estructura social que no privilegia el ajuste sino el esfuerzo para el ascenso social".

"La Argentina tiene una estructura social que al menos culturalmente tiende al igualitarismo y por eso ningún programa económico funciona si comienza por un ajuste".

"El ordenamiento fiscal en la Argentina es imprescindible y es parte de las urgencias que tiene esta sociedad pero el camino no es el que marca Milei de ajuste brutal porque con ajuste clásico brutal no habrá equilibrio fiscal sino recesión y crisis social. El enfriamiento de la economía como factor de equilibrio no es compatible con la estructura sociocultural argentina".

cristina kirchner.jpeg Una de las muchas tonterías del peronismo bonaerense.

La oposición

Javier Milei dijo ante una parte de la comunidad judía reunida por la festividad de Janucá que la suya es una batalla moral, de valores. Quienes discrepan con Milei afirman que es una batalla económico-social. Ahora bien ¿es posible reconstruir una oposición desde ambas dimensiones en forma simultánea? (los principios morales y espirituales, y la estrategia y herramientas económico-sociales).

Rodríguez: "Es un gran desafío. Tengo la impresión de que Milei está improvisando en ambos campos. Improvisa en el campo de los valores porque sus aparentes convicciones son relativamente nuevas, incluso para algunos son novedosas. Y en materia económica, él no conoce de economía real ni la economía del sector público porque su formación es la Teoría Económica pero él debe gobernar, no teorizar".

La oposición no existe. Hay que articularla y seguramente en el mediano plazo -porque hoy la urgencia tiene otra agenda- haya que elaborar una respuesta entre lo simbólico y lo eficiente, sin duda la Argentina está frente a ese desafío de construir, ante el modelo que propone Milei, una alternativa nueva. La oposición no existe. Hay que articularla y seguramente en el mediano plazo -porque hoy la urgencia tiene otra agenda- haya que elaborar una respuesta entre lo simbólico y lo eficiente, sin duda la Argentina está frente a ese desafío de construir, ante el modelo que propone Milei, una alternativa nueva.

gobernadores-jxc.jpg Gobernadores de Juntos por el Cambio: hay opciones mejores a enfrentarse a la clase media.

Jubilaciones y 'reversión'

¿Qué posibilidades tiene de prosperar en el Congreso la modificación del coeficiente de ajuste para jubilaciones y pensiones, y la restitución de la 4ta. Categoría del Impuesto a las Ganancias?

"Hace 2 meses y con una abrumadora mayoría votamos, incluyendo al actual Presidente de la Nación, la eliminación a casi la totalidad de los trabajadores de la 4ta. Categoría del Impuesto a las Ganancias".

"Detrás de este intento de restitución hay un entendimiento con los gobernadores. En el discurso se apela a que serán recortadas las transferencias discrecionales pero debajo de la mesa el Ejecutivo Nacional quiere un acuerdo con los gobernadores para restituir lo que se eliminó y así recomponer los recursos de la coparticipación".

Es muy importante que los gobernadores comprendan que hay otras alternativas a lo que el Gobierno llama 'la reversión'. El 30% de los recursos que se recaudan por el impuesto al cheque tienen que ir a compensar a las provincias por lo que se deja de recaudar por la eliminación de Ganancias. Es más: se compensarían con $80.000 millones más (a precios de septiembre) de lo que las provincias dejan de recaudar por la coparticipación de la 4ta. Categoría. Es muy importante que los gobernadores comprendan que hay otras alternativas a lo que el Gobierno llama 'la reversión'. El 30% de los recursos que se recaudan por el impuesto al cheque tienen que ir a compensar a las provincias por lo que se deja de recaudar por la eliminación de Ganancias. Es más: se compensarían con $80.000 millones más (a precios de septiembre) de lo que las provincias dejan de recaudar por la coparticipación de la 4ta. Categoría.

"Y el Congreso no tiene que ser conducida por los gobernadores. Hay un error conceptual muy grave al respecto que roza con lo antidemocrático. Ningún gobernador tiene que darle ninguna orden a un legislador acerca de cómo votar. El gobernador manda en la provincia. Los diputados representan al pueblo de la Nación y los senadores al pueblo de la provincia."

"Son los gobernadores y no los legisladores quienes deben explicar a la sociedad argentina por qué motivo en el marco de lo que el Presidente llama 'Ajustazo', o sea un ajuste brutal, ellos impulsan quitarle capacidad de compra a muchos trabajadores cuando, además, hay una alternativa. Ellos tienen que pedirle al Gobierno Nacional que deje de recaudar el 30% del impuesto al cheque y se lo transfiera a las provincias."

No tengo duda de que habrá una disociación, un choque, entre la posición de los gobernadores, en caso de persistir con la 'reversión', versus los representantes de los trabajadores. No tengo duda de que habrá una disociación, un choque, entre la posición de los gobernadores, en caso de persistir con la 'reversión', versus los representantes de los trabajadores.

"Acerca de jubilaciones, es muy difícil que se lo aprueben. Muy difícil. Creo que probablemente Milei envíe el proyecto para amagar que le importa la posición del Congreso pero luego subir la apuesta con un Decreto de Necesidad y Urgencia. Comenzar una gestión que llegó con la promesa de que ajustaba a la casta pero le quita capacidad de compra a trabajadores, jubilados y pensionados, no tiene un buen augurio."

"Es importante que Milei entienda que el Congreso de la Nación no es una escribanía ni tampoco una institución que rechazará todo lo que él envíe. Lo conveniente es que el Congreso pueda transformar algunas de las propuestas. Si el objetivo es lograr un ordenamiento fiscal, él tiene que estar democráticamente inclinado a que el Congreso también intervenga".

Biocombustibles.jpg Biocombustibles, una traición del kirchnerismo al medio ambiente. Y no fue la única.

3 pilares

El diálogo luego derivó hacia los ejes de una reconstrucción del debate en la sociedad argentina. Rodríguez mencionó lo que llamó "3 pilares", que describió así:

#1. "Imperdonable que las fuerzas populares no hayan realizado una gran cruzada nacional por la conectividad universal. La conectividad es el nuevo nombre de la justicia social ¿se la van a seguir regalando a las compañías trasnacionales de la comunicación o la llevarán adelante los sectores representantivos de la sociedad?"

#2. "Hay que empezar a honrar al Perón de 1972 que 9 meses antes de regresar el 17/11/1972, plantó un mensaje global acerca de la centralidad que tiene el cuidado del ambiente. ¿No hay un solo peronista que sea capaz de hacer la autocrítica de que el gobierno kirchnerista fue para atrás en materia de biocombustibles y que obligó a que se mezclen menos biocombustibles cuando debían mezclarse más? Lo ambiental debe ser un eje no sólo discursivo sino de la acción política."

#3. "Las fuerzas populares deben entender que quien invierte para producir, en especial en el federalismo productivo, no es su adversario sino que es el sujeto histórico capaz de transformar la realidad para garantizar el crecimiento y lograr más ascenso social."

