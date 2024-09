"Todos peleados": Sugestiva foto en la Casa Rosada

De hecho la diputada radical Karina Banfi había declarado al respecto del cambio de postura oficial: "a la tarde, Francos prometió revisar acceso a información. A las 20, me llamó el asesor presidencial Santiago Caputo para avisarme que no se iba a cambiar nada. Concretamente, me dijo que el contenido del decreto es la posición oficial del gobierno. En cinco horas cambió todo".

Que algo sucedió en esas 5 horas es evidente... Y Francos resultó sumamente desautorizado.

En Urgente24 ya se había hablado de los malestares de Guillermo Francos en su relación con Javier Milei: no hablan todo lo que el Jefe de Gabinete de Ministros querría / necesita. Hay decisiones que toma Karina Milei. Otras Santiago Caputo. Y ambos limitan el poder de Francos. Ya lo saben todos, pocos quieren hablar con el Jefe de Gabinete de Ministros. Karina hasta prefiere al Nº2, Lisandro Catalán.

Pero Francos resiste y posa sonriente para la foto, porque la imagen de unidad es necesaria cuando arrecian las internas por todos lados en el espacio libertario.

Fue justamente Catalán uno de los que compartió la foto, con el mensaje irónico "Todos peleados". Martín Menem, alfil de Karina, retuiteó el posteo de Catalán. Y así, sucesivamente, los libertarios van retroalimentando la sobreactuación de que no hay peleas en el Gabinete, estrategia que ya utilizaron varios veces en el marco de las tensiones de Javier Milei con su vicepresidenta Victoria Villarruel. Pero hay muchos que descreen y consideran que es sólo una puesta en escena.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/catalanlisandro/status/1836082464806015388&partner=&hide_thread=false TODOS PELEADOS pic.twitter.com/gEpCQbJ63p — Lisandro Catalán (@catalanlisandro) September 17, 2024

