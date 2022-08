TN, Marc Stanley y el desafío de atrapar halcones

Massa presentó sus 10 pilares para un acuerdo o consenso político,

o consenso político, minutos después de que Rodríguez Larreta presentara sus 4 ejes para un acuerdo o consenso político pos electoral 2023.

Eran otros tiempos. La imprevisión acerca de la crisis ha cambiado todo. En ese momento, al Frente de Todos le disgustó la mayoría de las propuestas de Massa, que son las políticas que propone hoy día.

A Mauricio Macri le resultó insoportable lo que expuso Rodríguez Larreta, al punto tal que horas después citó a la mesa del PRO para tratar específicamente ese tema y oponerse a acuerdos, tal como luego se lo explicó a su periodista preferido de Uganda.

Ahora, el Council of the Americas vuelve a resultar el espacio en el que se propicia el acuerdo político en la Argentina. Por supuesto que quien no quiera entender, es libre de confundir gato con liebre, pero el mensaje es muy concreto.

Los halcones son una molestia. Les gustan los animales más pequeños de sangre caliente y provocan daños en las granjas.

Hay opciones tales como tratar de asustar a los halcones para que se alejen de la zona. Por ejemplo, apelando a los espantapájaros o la pirotecnia.

De lo contrario hay que comprar una trampa sueca para aves rapaces y utilizar ratones vivos como anzuelo. Capturar al halcón y trasladarlo de zona.

halcones.jpg Son un problema los halcones.

Las dificultades

Las palabras del embajador Stanley fueron:

Todas las personas con las que hablé, todos están de acuerdo que en la explotación de estos 3 mercados, el petróleo y gas, ganado y agricultura y minerales está la respuesta. Cómo llegarán a ella. Una vez que un lado u otro tome el control tras las elecciones de 2023, mi sugerencia, y no les estoy diciendo qué hacer, lo que me encantaría ver es a alguien que ame a la Argentina, que vea el potencial que hay aquí. Es hora de que trabajen juntos ahora mismo. No esperen 16 meses. Hoy es el día de hacer esto. Todas las personas con las que hablé, todos están de acuerdo que en la explotación de estos 3 mercados, el petróleo y gas, ganado y agricultura y minerales está la respuesta. Cómo llegarán a ella. Una vez que un lado u otro tome el control tras las elecciones de 2023, mi sugerencia, y no les estoy diciendo qué hacer, lo que me encantaría ver es a alguien que ame a la Argentina, que vea el potencial que hay aquí. Es hora de que trabajen juntos ahora mismo. No esperen 16 meses. Hoy es el día de hacer esto.

De todos modos, cuando Diego Sehinkman le pidió a los integrantes de su panel que opinaran sobre su editorial y los dichos de Stanley, fue unánime el rechazo a la posibilidad de un acuerdo o consenso político hoy día.

A nadie se le ocurrió un dato importante: el acuerdo o consenso no debe ser con todos. O sea que se está hablando de la posibilidad de un acuerdo o consenso no de una unanimidad.

Alguien dijo que, por ejemplo, si la idea del acuerdo es para que los productores agrícolas vendan sus granos y cereales, no son necesarias las coincidencias sino que bastaría con bajar los derechos de exportación y/o devaluar.

Por supuesto que esto es ridículo. Hasta para devaluar correctamente se necesita tanto poder político como acuerdos. Pero Sergio Massa sostiene, con mucha lógica, que no hay que devaluar tal como exigen quienes tienen dólares o commodities convertibles en dólares.

Muchos dicen que el acuerdo político es importante porque hay una pertenencia política en muchos de los referentes de los productores agrícolas prominentes.

Más allá de todas estas especulaciones, la producción de TN hizo una conexión con el dirigente empresarial integrante de una familia política, José Urtubey.

El día 20/07, o sea casi 1 mes atrás, Urtubey tuiteó reclamando un consenso político ya.

A los diarios de su Provincia de Salta natal El Tribuno, Informate Salta y El Intransigente les envió este mensaje:

"Un fuerte consenso político es el que podrá ayudarnos a salir de esta crisis".

A los medios nacionales Infobae, Ámbito Financiero, Clarín y La Nación les envió este mensaje:

"La Argentina necesita un gran acuerdo para poder sobrepasar este difícil momento económico".

https://twitter.com/joseurtubeyok/status/1549861404634750978 Un fuerte consenso político es el que podrá ayudarnos a salir de esta crisis @eltribuno @Informatesalta @elintransigente — José Urtubey (@joseurtubeyok) July 20, 2022

https://twitter.com/joseurtubeyok/status/1549860958021066753 La Argentina necesita un gran acuerdo para poder sobrepasar este difícil momento económico.@IdeasLN @clarincom @Ambitocom @infobae — José Urtubey (@joseurtubeyok) July 20, 2022

O TN lo llamó para que precisamente se explayara acerca de su convencimiento o fue una casualidad. Difícil creer en esas casualidades. A esta hora TN tenía como título principal en su página web: "Acuerdos con bancos y acelerar la liquidación del agro: la estrategia de Massa para reforzar las reservas".

Tampoco Héctor Magnetto está con los 'halcones'. Hay muchísimo en juego y las necesidades múltiples obligan a que prescriban muchos enconos. ¿Estarán pasando de moda los 'halcones'?

Lo posible

Luego de los dichos de Urtubey ratificando la necesidad de lograr acuerdos en agosto 2022, el panel de TN se dividió entre quienes mantenían su convencimiento en que es imposible el acuerdo y quienes se decidieron a dudar de que las diferencias sean tan firmes.

Por supuesto que el Orden Fiscal y las Tarifas Justas son temas muy interesantes para establecer políticas de Estado.

Porque cuando se menciona la posibilidad de acuerdos o consensos siempre son acerca de políticas de Estado, que son los temas que sobreviven a la coyuntura.

Cuando Stanley reclama acuerdos es que los dirigentes políticos decidan qué no se discutirá más y cuál será el espacio del disenso. Nadie está pidiendo un partido político hegemónico o algo semejante.

Quien crea eso no entendió nada de lo que se está debatiendo hoy día.

Volvamos a las preguntas:

¿Hay posibilidad de algunas coincidencias básicas hoy día?

¿Quién dará el primer paso?

Luego, y para Stanley, ¿quién habla con Macri, Bullrich y Carrió?

Quizás con más audacia: si Stanley considera que la necesidad es el acuerdo hoy ¿es posible desautorizar a los 'halcones'?

¿O los 'halcones' tienen más peso específico que el diplomático, que deberá, entonces, morder el polvo de la derrota y pagar el costo de su atrevimiento?

Son horas de definiciones muy importantes, no sólo por el viaje de Massa al exterior a buscar mejorar las expectativas en base a respaldo en Washington DC sino los mensajes que están circulando por abajo y que podrían cambiar algunas percepciones. ¿Quién dijo que no hay prescripciones en una sociedad?

