Teresa García y Sebastián Galmarini ganaron a Santiago Cafiero

De acuerdo a Sebastián Galmarini, “empieza una nueva etapa del peronismo en San Isidro”.

Para Teresa García, “es necesario ser humilde para acercarse al vecino, entendiendo que los tiempos que vienen serán difíciles y es imprescindible contar funcionarios comprometidos con nuestra gente”.

El presidente electo del PJ local, José Luis Casares expresó: “La afluencia de votantes ha sido importante y más de lo esperada. El trabajo militante dio resultado”.

'Pato' Galmarini destacó que “en San Isidro no solamente nos encontramos con funcionarios que no funcionan, además tenemos funcionarios que no militan. Para pensar el triunfo del Frente de Todos en 2023 necesitamos ganarle a la inflación y mejorar la calidad de vida de los argentinos, ello requiere de más eficiencia en la gestión y de funcionarios comprometidos y solidarios”.

La semana pasada, 8 integrantes de la lista de Santiago Cafiero renunciaron a sus candidaturas por la falta de identificación con el tratamiento de “ciertas políticas que parecen no importar”: mucha presión pero el actual canciller y colaborador de Alberto Fernández no parece en capacidad de liderar el espacio en su territorio y menos tuvo la humildad necesaria para buscar un lista única.

-------------

Más notas en Urgente24:

Francisco, vía Fátima, busca mediar pero Biden hace golpismo

Rating S&P: Malvinas A+ vs. Argentina CCC+ (rumbo al waiver)

¿Qué pasa si las bebidas dietéticas abren el apetito?

Mucho gimnasio pero dormir bien también reduce el peso