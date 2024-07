Alerta por bajas tasas de natalidad en EEUU

Las cifras publicadas la semana próximo pasada se basaban en más del 99,9% de los certificados de nacimiento presentados en 2023, aunque eran provisionales y la cifra final podría variar cuando se actualizasen a julio 2024.

Ejemplificando la tendencia histórica en Estados Unidos

La cifra de nacimientos provisional para 2022 parecía mostrar un descenso, pero terminó siento más alta que la de 2021 cuando se completó el conteo.

Podría haber un ajuste en los datos de 2023, pero no suficiente para eliminar el “considerable” declive que muestran las cifras provisionales, señaló Brady Hamilton, autor principal del reporte de los CDC.

Los expertos se han preguntado cómo podrían verse afectados los nacimientos por la decisión de junio de 2022 de la Corte Suprema de Estados Unidos que permitió a los estados prohibir o restringir el aborto.

Los expertos estiman que casi la mitad de los embarazos no son planeados, de modo que los límites al aborto podrían afectar al número de nacimientos.

El nuevo reporte indica que la decisión no provocó un incremento nacional en los nacimientos, aunque los investigadores no analizaron tendencias en estados concretos ni desglosaron los datos por grupos demográficos.

Los nuevos datos sí planteaban la posibilidad de un impacto sobre las adolescentes

La tasa de natalidad adolescente lleva décadas en declive en Estados Unidos, aunque el descenso ha sido menos drástico en los últimos años y parece haberse detenido para las adolescentes de entre 15 y 17 años.

Más hallazgos sobre bajas tasas de natalidad

— Entre 2022 y 2023, el número provisional de nacimientos cayó un 5% para mujeres indígenas de Alaska e indígenas americanas, un 4% entre las mujeres negras, un 3% para las mujeres blancas y un 2% para las mujeres asiáticoestadounidenses. Los nacimientos subieron un 1% para las mujeres hispanas.

— El porcentaje de bebés nacidos de forma prematura se mantuvo prácticamente sin cambios

— La tasa de nacimientos por cesárea volvió a subir, al 32,4% de los nacimientos. A algunos expertos les preocupa que se realicen más cesáreas de lo necesario desde el punto de vista médico.

—Estados Unidos se mantuvo entre los escasos países desarrollados con una tasa de fertilidad que garantiza que cada generación tendrá niños suficientes para sustituirla, unos 2,1 niños por mujer. Pero va en descenso, y en 2023 cayó a unos 1,6, la cifra más baja documentada en el país.

Los sondeos sugieren que muchas parejas estadounidenses preferirían tener dos hijos o más, pero ven la vivienda, la seguridad laboral y el coste del cuidado de los niños como obstáculos significativos para tener más hijos.

“Hay algo que se interpone en que puedan alcanzar esos objetivos”, dijo Mark.UU registra caída en la tasa de natalidad, la más baja en cuatro décadas

Qué sucede con la tendencia en el mundo

En la actualidad, la región del mundo en la que se espera un descenso global de la población a corto plazo (entre 2022 y 2050) es Europa, donde se vaticina un crecimiento del -7%. Está previsto que la población de otras regiones —Asia Central, Sudoriental y Meridional, América Latina y el Caribe y América del Norte— continúe descendiendo, pero que llegue a su mínimo antes de 2100. Desde la década de 1970, muchas partes del mundo han registrado tasas de fecundidad negativas sin que haya implicado una reducción de la población total. ¿El motivo? Por lo general, muchos de esos países experimentan una inmigración neta. De hecho, se calcula que, a lo largo de los próximos decenios, la migración se convertirá en el único factor que impulsará el crecimiento demográfico en los países de ingreso alto.

A escala internacional, la fecundidad se ha reducido de un promedio de 5 nacimientos por mujer en 1950 a 2,3 en 2021, lo que indica que la población —y en especial las mujeres— ejerce cada vez más control sobre su vida reproductiva. En conjunto, se prevé que la fecundidad descienda a 2,1 nacimientos por mujer en 2050.

A pesar del temor a que la población sea en breves “demasiado baja” como para sostener las economías, los servicios y las sociedades, los especialistas afirman que el descenso de la natalidad no nos aboca a una catástrofe, sino que es la seña de identidad de una transición demográfica y se relaciona con el incremento de la esperanza de vida.

La población mundial vive ahora en promedio casi 28 años más que en 1950 (45,51 años entonces frente a 73,16 años en 2023); paralelamente, la tasa de fecundidad mundial pasó de un promedio de 5 nacimientos por mujer en 1950 a 2,3 en 2021.

Estos avances ¿son una señal de que la población —y sobre todo las mujeres— controla cada vez más su vida reproductiva y de que poder ejercer derechos y libertades mejora nuestra calidad de vida?

En los países de altos ingresos, la fertilidad cayó por debajo del nivel de reemplazo en la década de 1970 y disminuyó durante la pandemia. También está cayendo en los países en desarrollo. El año pasado, India superó a China como el país más poblado, pero su fertilidad ahora está por debajo del nivel de reemplazo.

“Se acerca el invierno demográfico”

Esto lo dijo Jesús Fernández-Villaverde, economista especializado en demografía de la Universidad de Pensilvania. Algunos demógrafos creen que la población mundial podría comenzar a disminuir dentro de cuatro décadas, una de las pocas veces que esto ha sucedido en la historia.

Donald Trump, el probable candidato presidencial republicano de este año, ha dicho que el colapso de la fertilidad es una amenaza mayor para la civilización occidental que Rusia. Hace un año, el primer ministro japonés Fumio Kishida declaró que el desplome de la tasa de natalidad del país lo dejaba “al borde de la incertidumbre de si podremos seguir funcionando como sociedad”. La primera ministra italiana Giorgia Meloni ha dado prioridad al aumento del “PIB demográfico” del país.

Los gobiernos han lanzado programas para detener el declive, pero hasta ahora han tenido poco efecto.

El mundo se encuentra en un hito demográfico sorprendente. Pronto, la tasa de fertilidad mundial caerá por debajo del punto necesario para mantener constante la población. Esto puede haber sucedido ya.

La fertilidad está disminuyendo casi en todas partes, para las mujeres de todos los niveles de ingresos, educación y participación en la fuerza laboral. La caída de las tasas de natalidad tiene enormes consecuencias para el modo de vida de las personas, el crecimiento de las economías y la posición de las superpotencias mundiales.

Los estadounidenses no sólo esperan más tiempo para tener hijos y tienen menos una vez que comienzan, sino que es menos probable que tengan alguno.

Este cambio significa que la falta de hijos puede estar surgiendo como el principal impulsor de la tasa de natalidad históricamente baja del país.

Según un análisis de los datos de la Encuesta de Población Actual de la Oficina del Censo realizado por el demógrafo de la Universidad de Texas Dean Spears para The Wall Street Journal, las mujeres sin hijos, en lugar de las que tienen menos, son responsables de la mayor parte de la disminución de los nacimientos promedio entre las personas de 35 a 44 años a lo largo de sus vidas hasta ahora. La falta de hijos representó más de dos tercios de la caída del 6,5% en los nacimientos promedio entre 2012 y 2022.

El cambio es poderoso. Más mujeres de 35 a 44 años en todas las razas, niveles de ingresos, situaciones laborales, regiones y grupos educativos no tienen hijos, según la investigación de Luke Pardue en el foro de políticas sin fines de lucro Aspen Economic Strategy Group.

Las tasas de natalidad entre las mujeres de 35 a 44 años ofrecen a los demógrafos que estudian la fertilidad una mirada temprana a las actitudes cambiantes de los millennials hacia la paternidad. Pero estos investigadores también observan de cerca a las mujeres mayores de 40 años y concluyen que si una mujer no tiene un hijo a esa edad, es más probable que no lo tenga.

Según los datos de la Encuesta de Población Actual, la cantidad de mujeres estadounidenses mayores de 40 años que no tenían hijos estaba disminuyendo hasta 2018, cuando comenzó a aumentar nuevamente. Ahora, algunos demógrafos y economistas esperan que el aumento de la falta de hijos continúe debido a los cambios en la forma en que la gente piensa sobre las familias.

En Nueva Orleans, Beth Davis, de 42 años, encarna la nueva visión de algunos millennials. “No arruinaría la dinámica de mi vida actual por nada del mundo, especialmente por alguien que depende 100 por ciento de mí”, dice.

Ahora, dicen los investigadores, tener hijos ha empezado a parecer opcional

“Para la mayoría de la gente, ser un ser humano significa tener hijos”, dice Anastasia Berg, coautora junto con Rachel Wiseman del nuevo libro “What Are Children For?: On Ambivalence and Choice”.

“No pensábamos en cuánto costaría, lo dábamos por sentado”, dice.

Pero a diferencia de sus padres y abuelos, dicen los autores, los estadounidenses más jóvenes ven a los hijos como uno de los muchos elementos que pueden crear una vida significativa. En comparación con otras ambiciones personales y profesionales, las inversiones en la crianza de los hijos no siempre resultan a favor de los hijos.

Hijos y finanzas

Los economistas afirman que, al haber menos presión para tener hijos, más personas sienten que necesitan estar en la posición financiera, emocional y social ideal para formar una familia. ¿Cuánto cuestan realmente los hijos?

Nadie discutirá que tener hijos es un gasto caro, pero es más complicado si se ha vuelto más caro en los últimos años y en qué medida eso está haciendo bajar las tasas de natalidad.

Los padres están gastando más en sus hijos en cosas básicas como vivienda, comida y educación, en gran medida debido al aumento de los precios. Sin embargo, otro factor es el deseo de ofrecer a los niños más oportunidades y experiencias.

Los hogares de clase media con un niño en edad preescolar cuadriplicaron el gasto solo en cuidado infantil entre 1995 y 2023, según un análisis de datos de la Oficina de Estadísticas Laborales y el Departamento de Agricultura realizado por Scott Winship en el grupo de expertos American Enterprise Institute.

Sin embargo, solo alrededor de la mitad del aumento se debe al aumento de los precios para la misma calidad y cantidad de atención (los precios del cuidado infantil han aumentado un 180% en general desde mediados de la década de 1990, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales).

La mitad restante son padres que optan por una atención más personalizada o acreditada para un niño de entre 3 y 5 años, o que pagan más horas, dice Winship.

“La gente dice que los niños son más caros, pero mucho de esto se debe a que la crianza se ha vuelto más intensiva, por lo que la gente gasta más en sus hijos”, dice Melissa Kearney, economista de la Universidad de Maryland que investiga a los niños y las familias.

Según ella, criar a los hijos siempre ha sido caro y ha llevado mucho tiempo, y siempre ha entrado en conflicto con otras prioridades. Lo que ha cambiado es que cada vez más personas deciden no tener hijos.

“Si hubiera sido socialmente aceptable en el pasado que la gente no tuviera hijos, me pregunto cuántos de ellos habrían tomado la misma decisión”, dice Kearney.

Con un ingreso combinado de 280.000 dólares, la pareja puede destinar unos 4.500 dólares al mes a lo que esperan que sea una jubilación a mediados de los 50. Otros 2.600 dólares pagan el alquiler de una enorme casa criolla. Los 8.000 dólares restantes, que suponen que se habrían gastado en gran parte en criar a los niños, se destinan principalmente a disfrutar de la vida.

La pareja cena con frecuencia en los restaurantes de lujo de la ciudad (incluidas dos cenas recientes de más de 700 dólares), hace ejercicio con regularidad en un centro de bienestar de alta gama y, recientemente, pagó en efectivo un BMW. Edenfield medita durante una hora todas las mañanas y trabaja en la novela que está escribiendo en el bar de la esquina muchas noches. Para tener compañía, la pareja cría una manada rotativa de gatos de Bengala.

La hermana de Edenfield, Caitlin Hopkins, se inspiró en parte en el estilo de vida de su hermano y su cuñada para no tener hijos. Aunque a ella y a su marido, Will, les encantan los niños, dicen que prefieren centrarse en ser los mejores tíos que puedan ser. "Y así puedo seguir teniendo mi autonomía y mi rutina", dice Caitlin, una granjera de ostras de 35 años de Portland, Maine.

Cambios en las expectativas; mucho más que tendencias

Las investigaciones muestran que cuanto más esperan las personas para tener hijos, menos probabilidades hay de que los tengan.

Una razón es biológica: las mujeres de 35 años o más tienen un mayor riesgo de infertilidad y complicaciones del embarazo. La otra es social. Las personas que ya tienen una vida adulta completamente desarrollada son más reacias a renunciar a su libertad, dice Emily Oster, economista de la salud de la Universidad de Brown.

