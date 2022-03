Sobre la cornisa, ahora la Casa Rosada plantea FMI o golpe

Nada de eso está ocurriendo. Fernández transita por ahora sus horas más débiles en el gobierno, viéndose obligado a llamar personalmente a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, para confirmar si contaba con sus 11 votos.

Seguramente, el acuerdo con el FMI se apruebe en el Congreso y el jefe de Estado podrá terminar su mandato de la manera más ordenada posible pero le quedó claro tanto por el lado de La Cámpora como del Instituto Patria, el Frente Renovador y los gobernadores que deberá abandonar la idea de una reelección en 2023. Los intendentes también se están mostrando en contra.

Entonces, denuncia a través de sus funcionarios más cercanos que tanto los duros de Juntos por el Cambio como los duros del Frente de Todos están poniendo a la Argentina al borde de un colapso social.

En la Casa Rosada no se animan a decírselo pero el presidente Alberto Fernández está cada vez más solo en la interna del Frente de Todos.

Primero fue el legislador porteño y asesor presidencial, Leandro Santoro, quien recorrió programa de TN, C5N, la TV Pública y A24 diciendo que “si vos no tenés un acuerdo con el FMI, en la Argentina va a haber un colapso social”.

Este lunes 7 de marzo, el ministro Guzmán siguió en la misma línea en el debate en Comisión de Presupuesto y Hacienda:

Hoy la Argentina enfrenta una potencial situación de desestabilización, Argentina no cuenta con recursos para hacer frente a vencimientos programados por el Stand By del 2018, pone en clarísimo riesgo la estabilidad de la balanza de pagos en tiempos muy próximos

Si bien es cierto que el default agrava los problemas, en el mercado coinciden que el acuerdo con el FMI no resuelve la grave situación macroeconómica que atraviesa la Argentina y la pregunta que se hacen los empresarios y técnicos es “¿por qué creen Fernández y Guzmán que la simple aprobación del acuerdo significa per sé un espaldarazo de la sociedad y la salida de los ahorros hacia la inversión?”.

La Administración Fernández continúa agravando los problemas y la guerra energética entre Rusia y Ucrania por la OTAN pone otra vez al rojo vivo las cuentas fiscales. Fernández todavía no presentó soluciones al respecto ni cómo encarará la cuestión del cepo cambiario, por ejemplo.

Lo que prefiere ignorar el presidente es porqué demoró tanto en acordar con el FMI y el Club de París, dejando al BCRA sin dólares y a la Argentina con casi un 100% de inflación en dos años.

La estrategia del golpe de Estado ya se había presentado con el FMI enero 2022. Nada nuevo bajo el Sol.