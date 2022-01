Desde entonces, el ministro Guzmán no ha hecho más que instalar la idea de que no habrá acuerdo o que se podría llegar a un entendimiento provisorio hasta 2023 a revisarse con quien triunfe las elecciones. Las dos alternativas no son las esperadas por el mercado, principalmente por los fondos de inversión que cerraron un acuerdo que hoy la Administración Fernández no está cumpliendo en sus metas y presionan al organismo multilateral hacerlas cumplir porque eso había prometido.