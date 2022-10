Pero no fue el único que reaccionó duramente contra la funcionaria: la publicación de Batakis se llenó de comentarios de usuarios indignados, no sólo porque la gran mayoría de los argentinos se ve actualmente imposibilitado de viajar al exterior (debido a la cantidad de impuestos y trabas que impuso el Gobierno), sino que también generó mucho enojo por las recientes declaraciones de la ex ministra.