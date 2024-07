"Si no hay resultados en el 2do semestre, la violencia social está a la vuelta de la esquina"

Consultado sobre la eventual reactivación de la economía, Palma Cané evitó arriesgar la forma de que letra tendrá ya que, dijo, "no conozco cómo sigue la película, qué medidas van a tomar".

"En la medida que empiecen a modificar, a tomar en serio las reformas estructurales, y en la medida que puedan soportar la vulnerabilidad, yo diría que en el primer semestre del año que viene puede empezar a verse algo, pero nunca una V que pega y salta", afirmó.

luis-palma-can.jpg El economista Luis Palma Cané.

"La dolarización endógena no está bien"

Por otro lado, el economista se mostró crítico de la medida anunciada por el Gobierno que implica el cierre total de todos los mecanismos de emisión monetaria para forzar una "dolarización endógena".

"En un principio, Milei hablaba de dolarización lisa y llana. Ahora hablan de dolarización endógena, que significa simplemente mediante técnicas macroeconómicas absorber de a poco todos los pesos que están circulando. La teoría que tiene el Gobierno es que en algún momento el peso deja de circular y entonces el dólar aparece manu militari", dijo.

Palma Cané destacó una eventual "competencia de monedas", en la que el dólar conviva con el peso, pero afirmó que "no está bien la dolarización endógena" porque provocaría "una recesión tremenda".

"La competencia de monedas está bien y es instrumentable. Lo que no está bien es la dolarización endógena, que es pensar que sacando los pesos van a entrar los dólares, porque si así fuera, se va a provocar una recesión tremenda, porque no habrá pesos circulando hasta que lleguen los dólares", dijo.

Palma Cané además discrepó con la afirmación del ministro de Economía sobre que el peso se volverá la "moneda fuerte" con la restricción monetaria dispuesta.

"Yo no comparto para nada. No porque haya menos pesos el peso va a ser más fuerte. El problema del peso es estructural. Para que una divisa sea moneda tiene que ser unidad de cuenta, instrumento de transacción y, fundamentalmente, de ahorro. La verdad es que el peso ha dejado de cumplir 100% las 2 primeras, porque la unidad de cuenta en muchos precios es el dólar. Y queda entonces el instrumento de riqueza, pero nadie ahorra en pesos. El que ahorra en pesos lo hace especulando contra el dólar. De modo que si la divisa no cumple las funciones de una moneda, es absurdo pensar que va a aumentar la demanda porque hay menos pesos", remarcó.

Por último, Palma Cané dijo que más allá de las críticas tiene "esperanza" en el proceso actual al considerar "positivo el enfoque", al destacar la disminución de la inflación y el equilibrio fiscal.

"Cuando me preguntan si soy posimista u optimista, es muy difícil ponerse en alguno de esos extremos. Tengo esperanza en las que cosas sigan marchando, porque el enfoque es positivo. Creo que las críticas que uno puede hacer no es al enfoque sino al modo en que se están llevando a cabo los programas", concluyó.

