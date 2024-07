El Gobierno eliminó parte de la "Tasa Milei" a los vuelos

Es que una vez que votaron el proyecto en general, Milei (hoy Presidente) y su compañera de bloque, Victoria Villarruel (hoy vicepresidente) se retiraron de la sesión. También se ausentó Carolina Píparo, quien todavía formaba parte formalmente de la bancada.

Esos votos podrían haber evitado la aprobación de la tasa. De hecho, entre los entonces diputados cambiemitas se dio a conocer el impuesto como la "Tasa Milei".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/M_Campagnoli/status/1585223699581800452&partner=&hide_thread=false Se acaba de crear la “Tasa Milei”, una nueva tasa en los pasajes aéreos que pagaran los argentinos en cada boleto de avión. La votación la perdimos 120 a 121 del oficialismo. Si @JMilei hubiera estado en su banca no se creaba. No todo son discursos también hay que votar. — Marcela Campagnoli (@M_Campagnoli) October 26, 2022

El entonces diputado libertario defendió haberse retirado antes al explicar que la "regla" del bloque era que "participa de las votaciones en particular si previamente se aprueba el proyecto en general”.

“Como en este caso rechazamos la iniciativa nos retiramos del recinto porque no formamos parte de las transas de la casta que se producen ante cada votación artículo por artículo. Ese fue el motivo de nuestra ausencia”, dijo el bloque en un comunicado.

También apuntó a los diputados de JxC ausentes en la sesión y por haberse prestado para el quorum que la habilitó.

Pero no fue solo en JxC desde donde salieron críticas contra Milei. El diputado libral José Luis Espert también había arremetido contra el libertario al remarcar que si bien él había votado en contra del Presupuesto en general "a diferencia de vos, yo me quedé toda la noche para la votación en particular, no para robar sino para evitar dos subas de impuestos y luchar contra otras 2”.

Espert es hoy un prominente integrante de la bancada de LLA en la Cámara de Diputados.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/jlespert/status/1585606416823377920&partner=&hide_thread=false .@JMilei al igual que vos, yo rechacé en general el PP2023 por ser un mamaracho. A diferencia de vos, yo me quede toda la noche para la votación en particular, NO para robar (como vos decís en el video) sino para evitar dos subas de impuestos y luchar contra otras dos. pic.twitter.com/E6HwJCBbyN — José Luis Espert (@jlespert) October 27, 2022

