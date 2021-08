Sergio Massa presentó 10 pilares para el acuerdo político

2. Romper la idea de pobreza cristalizada. Programas de empleo y capacitación laboral en lugar de permanecer en los programas de asistencia social. Tomar otros ejemplos del mundo tal como la fusión de las 2 Alemania en su momento. Asumir un desafío de largo plazo.

3. La matriz de endeudamiento. La Argentina debe asumir compromiso político de que no se toma deuda que no sea infraestructura, socio educativo de impacto intergeneracional.

4. Potencia exportadora. Es necesario un salto de calidad en la provisión de proteínas. Balanza comercial, ponerle 2do. y 3er. piso al campo y transformar la proteína de productos primarios en valor agregado que genere más ingresos y empleo.

5. Energía, tanto tradicionales como renovables, y subproductos mineros. También el desafío es agregar valor porque genera empleo. Metas revisables de largo plazo, gobierne quien gobierne.

6. Presupuestos mínimos ambientales. "El balance nos obliga a plantear la revisión de parámetros a la hora de calificar a los países. Argentina es deudor financiero pero acreedor ambiental. Debe cuantificarse lo que aportan los países en vías de desarrollo a la agenda ambiental."

7. Incentivos fiscales y desarrollo de capital humano. "Debe definirse a la Argentina como exportadora de talento, conocimiento, generación y desarrollos de las oportunidades que permiten las nuevas economías. Esto lo debe respaldar el Estado con un marco regulatorio."

8. Autorregulación y autocontrol de la política. Los 3 poderes del Estado deben tener mecanismos de control, calidad, seguimiento y calificación de metas. Hay que poder detectar los desvíos. En muchas ocasiones el marco normativo del Parlamento es luego distorsionado por la interpretación de distintos jueces.

9. Cambio en el servicio exterior porque el mundo ha cambiado. "Nuevo sistema de premios y castigos, premiar la apertura de nuevos mercados, la apertura al mundo. Herramientas que cumple para el Estado."

10. Un nuevo acuerdo federal no sólo fiscal, no sólo sobre lo tributario, los recursos sino un régimen que defina responsabilidades. "No todo son recursos y derechos sino que también hay obligaciones". Y este acuerdo debe abordar un proceso de desconcentración que precisa la Argentina. El Área Metropolitana de los congrlomerados urbanos ha demostrado en la pandemia una gran debilidad estructural y se requiere un reordenamiento demográfico y de la infraestructura disponible.