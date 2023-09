Sergio Massa empuja la SUBE para levantar en Córdoba

La instalación del sistema nacional SUBE en Córdoba no solo permitiría al Gobierno nacional tener participación directa en el precio del boleto urbano en la provincia, sino también asignar subsidios directamente a los pasajeros, y no a las empresas. Bajo esa lógica, el Estado nacional llegaría directamente a los usuarios, haciendo que el impacto de las erogaciones sea más notorio a nivel psicológico, a pesar de que no se aumenten realmente los giros.