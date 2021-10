Sergio Berni obliga a policías retirados a reincorporarse

Y agrega: “Fijar en concepto de única retribución no remunerativa no bonificable de carácter mensual (...) la suma equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la sumatoria del Sueldo Básico, Suplemento por Riesgo Profesional, Bonificación Remunerativa No Bonificable del artículo 2° del Decreto N° 1254/10 y modificatorios, y Bonificación Remunerativa No Bonificable del artículo 3° del Decreto N° 1629/10 y modificatorios, de su jerarquía de revista”.