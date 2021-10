Sergio Berni entre rumores de la izquierda K

mapuches,

Máximo Kirchner,

cuestionamiento de Carlos Bianco y

del título universitario de Berni en Abogacía (que Verbitsky no tiene).

La ensalada rusa de Verbitsky agrega que Insaurralde no lo querría a Berni, pero le faltó decir que el candidato a reemplazo de Berni que tenía Insaurralde -Alejandro Granados-, se retiró, por ahora, de la competencia, vapuleado por la interna policial que provocaría su arribo.

Pero hay una lectura más interesante de todo el episodio. Verbitsky conoce muy bien pero omite que más enojada que Berni con La Cámpora se encontraba aquel día Cristina Fernández de Kirchner, quien habla más con Berni que con Verbitsky.

¿Y si Berni sólo expresó lo que CFK no le quería o no podía decirle a Máximo Kirchner y a muchos intendentes bonaerenses?

Más conspiranoico que informado, más audaz que ilustrado, Verbitsky le concede a Berni lo que éste desea: argumentos para marcharse de la Administración el lunes 15/11 y dedicarse a su ambición de competir por la Presidencia de la Nación 2023.

A esto sí se opone, aparentemente y por ahora, CFK, quien le exige a Berni que garantice la seguridad publica antes que cualquier veleidad política futura personal.

En Radio del Plata

El nuevo propietario de Radio del Plata eliminó de su programación el programa El Cohete a la Luna Radio, que conducía Verbitsky.

En esa Radio del Plata habló Berni sobre el tema mapuche y de un modo que enoja a Verbitsky:

"Cuando el bien tutelado que está vulnerado según nuestra Constitución es la paz social hablamos de terrorismo. Me parece que no hay que ni siquiera dudarlo y hay que poner todo el esfuerzo del Estado para terminar con este tipo de acciones".

Hay un nivel de tolerancia de la sociedad que con justa razón dice 'basta'. El tema de los mapuches es algo que se arrastra desde hace años y se va profundizando cada vez más, y donde no se han llevado a cabo las diligencias que tenían que ver con frenar una situación que inevitablemente iba a caer en esta violencia. Hay un nivel de tolerancia de la sociedad que con justa razón dice 'basta'. El tema de los mapuches es algo que se arrastra desde hace años y se va profundizando cada vez más, y donde no se han llevado a cabo las diligencias que tenían que ver con frenar una situación que inevitablemente iba a caer en esta violencia.

No tengo dudas de que hay que enviar efectivos de fuerzas nacionales a Río Negro. Estoy totalmente convencido porque lo he vivido, porque lo he visto, porque conozco el grado de temor que tiene la gente. No tengo dudas de que hay que enviar efectivos de fuerzas nacionales a Río Negro. Estoy totalmente convencido porque lo he vivido, porque lo he visto, porque conozco el grado de temor que tiene la gente.

"Cuando yo era secretario de Seguridad (de la Nación) fueron algunas de las primeras incursiones de este tipo. Nos habló el presidente del club Andino de Bariloche porque habían quemado unas instalaciones y el puesto de una estancia. Fui a Bariloche, me senté con los afectados, me comprometí a trabajar, hubo varias detenciones y no hubo mas problemas".