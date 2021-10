Alejandro Granados se bajó del reemplazo a Sergio Berni

No hay ninguna posibilidad por varios motivos: Sergio es un gran ministro y ojalá se quede; las segundas partes nunca fueron buenas, yo ya fui ministro tres años; y porque ya cumplí 70 años. Yo me voy a dedicar a mi pueblo de Ezeiza y cuidar a mis vecinos que para eso me han votado. Y además le prometí a mi hijo chiquito que no iba a agarrar ningún cargo que me lleve más tiempo que la Municipalidad de Ezeiza No hay ninguna posibilidad por varios motivos: Sergio es un gran ministro y ojalá se quede; las segundas partes nunca fueron buenas, yo ya fui ministro tres años; y porque ya cumplí 70 años. Yo me voy a dedicar a mi pueblo de Ezeiza y cuidar a mis vecinos que para eso me han votado. Y además le prometí a mi hijo chiquito que no iba a agarrar ningún cargo que me lleve más tiempo que la Municipalidad de Ezeiza

En declaraciones al portal Data Conurbano, el exfuncionario de Daniel Scioli destacó la “capacidad” de Berni y dijo que “tiene un proyecto político importante”.

A su vez, habló específicamente del Ministerio de Seguridad: “Es un sillón que es una silla eléctrica, un volcán como el de Palma de Mallorca”, y agregó que “soy el jefe de la seguridad del Municipio de Ezeiza”.

Fiel a su estilo, Berni fue frontal: “Yo trabajo para transformar la realidad, y el mejor lugar donde eso se puede hacer es desde la Presidencia. Sería deshonesto o hipócrita contestar como lo hacen todos, diciendo 'falta mucho'. Claro, por supuesto que quiero ser presidente, porque quiero transformar la realidad de este país”.

Ahora bien, los dichos de Berni de ayer fueron muy distintos a los de la semana pasada, cuando fue tajante:

Lo dije antes de las PASO y ahora ya todos lo saben: me voy. No quiero saber más nada. No voy a participar más de un lugar que se parece más a un cabaret que a un espacio político comprometido para mejorarle al vida a la gente. El día después de las elecciones, que no cuenten conmigo en el Frente de Todos. Hasta acá llegué. El Frente de Todos es un cachivache