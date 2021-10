Y sigue:

Lo dije antes de las PASO y ahora ya todos lo saben: me voy. No quiero saber más nada. No voy a participar más de un lugar que se parece más a un cabaret que a un espacio político comprometido para mejorarle al vida a la gente. El día después de las elecciones, que no cuenten conmigo en el Frente de Todos

Pero la misma nota cita fuentes del "gabinete nacional" que relativizan esa amenaza,

No se dejen operar por Berni y su entorno. No renuncia ni loco. Dónde mejor va a estar que en ese cargo. ¿Dónde se iría a trabajar? Está muy golpeado por los asesinatos y una delincuencia que no sabe o no puede dominar en la Provincia. Además está, otra vez, la alarma de una huelga de la Policía por el tema de los sueldos. Le está mandando un mensaje a Cristina para que lo apuntale, tras la pelea con Máximo

Aunque para analizar esta última declaración, no hay que olvidar el encono que mantiene la Casa Rosada con el ministro de Kicillof. Hasta su renuncia como ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic tuvo que resistir los embates de Berni, lo que lo puso en el blanco de Alberto Fernández. "El Presidente todas las semanas pide mi renuncia", dijo el mismo ministro.

Pero las versiones de la salida de Berni están mucho más extendidas que la de su supuesto plan para conseguir apoyo político de Cristina y continuar. De hecho, ya se menciona a Alejandro Granados, intendente de Ezeiza, como eventual reemplazante.

Tal como señaló Urgente24 con la firma de Sebastián Dumont en ese esquema, Granados es aliado de Martín Insaurralde, el jefe de gabinete que emergió tras la crisis de la derrota que Berni, según deja trascender, intentó evitar sin éxito.