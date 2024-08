Santa Fe y un conflicto con el sector de la salud que se agudiza

Cabe recordar que la propuesta del gobierno provincial fue, tal lo mencionado, un crecimiento del 9,95% a concretarse con un 4,5% en julio, tomando como base los haberes de junio y a efectivizarse por planilla complementaria en agosto; 3% este mes y 2,45% en septiembre.

En base a ello, lamentó: "Empezamos con una expectativa importante con este gobierno y nos fue defraudando y mintiendo en todo este transcurso".

A partir de lo comentado por los médicos, si bien ellos no aceptaron la propuesta, y de eso se agarra el gobierno santafesino para no pagar la suba a sus afiliados, el gremio de los docentes públicos también se negó y, sin embargo, cobran el sueldo actualizado.

"No sé cuál es el capricho de no querer convocarnos, porque la paritaria no es solo lo económico. La paritaria tiene otros temas como el pase a planta que nos prometieron que en julio pasaban un tercio. Estamos en agosto y no pasó", sentenció Rossi.

Paritarias

Producto del rechazo de Amra y Siprus, el gobierno de Santa Fe convocó a los gremios de la salud a una nueva reunión por paritarias.

Según lo informado, el encuentro será el próximo miércoles 21, a partir de las 9, en la sede del Ministerio de Trabajo de la provincia. Ante este nuevo panorama, los gremios de la salud decidieron postergar cualquier anuncio de medida de fuerza y el miércoles a las 11, después de la posible negociación, informarán los pasos a seguir.

image.png El gobierno provincial convocó a los gremios para intentar destrabar el conflicto.

No obstante, los sindicatos de la salud realizaron la convocatoria de prensa donde no descartaron lanzar medidas de fuerza para los días posteriores, pese a que dejaron suspenso.

Al respecto, Diego Ansuain (Siprus), señaló que "El gobierno tomó la actitud de convocar este miércoles donde la prioridad es discutir todo". Sobre esa línea aseguró: "Queremos discutir no solo lo salarial: el sistema de obras sociales está en crisis". En ese marco, indicó: "Esperamos que el gobierno tenga la discusión integral del problema".

Por su parte, Pablo Crispo (Amra) sostuvo que "El gobierno provincial no se puede manejar de esta manera: hay actitud de maltrato con los trabajadores".

"Hubo un mal manejo, erróneo, del Ejecutivo que pretendieron castigar al que reclama", agregó y cerró: "Para mí el responsable viene de parte de economía".

